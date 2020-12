Jest harmonogram aktualizacji do Androida 11 z One UI 3.0 w Europie. Galaxy S20 FE jednak trochę poczeka

Niedawno w sieci pojawił się harmonogram aktualizacji do Androida 11 z One UI 3.0 dla smartfonów i tabletów Samsunga, ale szkopuł w tym, że dotyczył on urządzeń z egipskiej dystrybucji. Teraz mamy jednak rozkład dla sprzętów, które trafiły do sprzedaży w Europie.

Samsung rozpoczął już dystrybucję Androida 11 z One UI 3.0 dla pierwszych smartfonów ze swojej oferty. Otrzymały ją flagowce z serii Galaxy S20 (z tzw. rynku otwartego; kupione u operatorów dostaną ją z opóźnieniem), a niedawno pojawiły się informacje, że jeszcze w grudniu zostanie ona udostępniona modelom z linii Galaxy Note 20 i Galaxy S20 FE. Tak się jednak nie stanie.

Harmonogram aktualizacji do Androida 11 z One UI 3.0 dla smartfonów i tabletów Samsunga w Europie

Serwis GalaxyClub opublikował harmonogram aktualizacji do Androida 11 z One UI 3.0 dla smartfonów i tabletów Samsunga w Niemczech i Holandii, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, kiedy nowa wersja oprogramowania trafi do użytkowników w Europie. Klienci w Polsce powinni otrzymać ją w podobnych terminach, ponieważ seria Galaxy S20 dostała aktualizację w tym samym momencie na niemal całym Starym Kontynencie.

Niestety, nie potwierdzają się nieoficjalne doniesienia o aktualizacji dla serii Galaxy Note 20 i Galaxy S20 FE już w grudniu 2020 roku – ta pierwsza otrzyma ją w styczniu 2021 roku, zaś druga miesiąc później, w lutym przyszłego roku.

Ponadto w styczniu aktualizacji do Androida 11 z One UI 3.0 mogą się spodziewać właściciele smartfonów z linii Galaxy S10 (w tym Galaxy S10 Lite), Galaxy Note 10, Galaxy Z Fold (pierwszej i drugiej generacji) oraz Galaxy Z Flip (wersje 4G i 5G).

W marcu 2021 roku planowane jest udostępnienie aktualizacji dla modeli Galaxy A51, Galaxy M31s i Galaxy Xcover Pro, w kwietniu dla smartfonów Galaxy A71 i Galaxy A40, a w maju dla Galaxy A50, Galaxy A70, Galaxy A80 i Galaxy A42 oraz pierwszego tabletu – Galaxy Tab S6 Lite.

W czerwcu 2021 roku Android 11 z One UI 3.0 trafi z kolei do właścicieli Galaxy A21s, Galaxy A31, Galaxy A41 i Galaxy Tab Active 3, a w lipcu do posiadaczy Galaxy A20e, Galaxy Tab S5e i Galaxy Tab S6. Następne w kolejce są Galaxy A30s, Galaxy A20s, Galaxy Xcover 4, Galaxy Tab Active Pro i Galaxy Tab A 10.1 2019 (sierpień) oraz Galaxy A10 i Galaxy Tab A8 2019 (wrzesień).