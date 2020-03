Samsung Galaxy A70 dostaje aktualizację do Androida 10 i One UI 2

Każda aktualizacja oprogramowania cieszy, jednak teraz szczególnie, ponieważ Samsung udowadnia, że nawet w tak trudnym okresie stara się nie zwalniać tempa i w miarę sprawnie przygotowywać nowe wersje systemu dla swoich urządzeń. Właściciele Galaxy A70 mogą już pobierać na swoje smartfony Androida 10 i One UI 2.

Kiedy Samsung Galaxy A70 debiutował na rynku w marcu 2019 roku (na dniach minie dokładnie rok), z oczywistych względów pracował pod kontrolą Androida 9.0 Pie z One UI 1 – Google udostępniło Androida 10 dopiero we wrześniu zeszłego roku. One UI 2 zaprezentowano natomiast jeszcze później – pod koniec października. Teraz zarówno nowa wersja systemu, jak i autorskiego interfejsu Samsunga trafia do właścicieli tego modelu.

Aktualizacja do Androida 10 i One UI 2 dla Samsunga Galaxy A70

Jeden z naszych Czytelników dał nam znać, że używany przez niego egzemplarz poinformował o dostępności nowego wydania oprogramowania. Jego smartfon pochodzi z tzw. rynku otwartego – jeśli kupiliście Galaxy A70 u operatora, dajcie znać, czy Wasze urządzenia także już mogą pobrać Androida 10 i One UI 2. Aktualizacja waży 2066,99 MB, więc najlepiej ściągnąć ją przez WiFi, a wcześniej upewnić się, że bateria jest naładowana do przynajmniej 50%.

Nasz Czytelnik Jakub po zainstalowaniu nowego oprogramowania zauważył przede wszystkim znaczną poprawę działania ekranowego czytnika linii papilarnych, który przed nią nie zawsze reagował tak, jak oczekiwałby tego użytkownik. Android 10 i One UI 2 wprowadza nowe gesty ekranowe oraz udoskonalony tryb ciemny i rozbudowane menu klawisza bocznego. Samsung zoptymalizował także ogólne działanie systemu, aby nawigacja po nim była jeszcze przyjemniejsza. Oprócz tego, użytkownicy otrzymują również lutowe poprawki zabezpieczeń Androida.

Samsung informuje, że niektóre aplikacje, jak Kalkulator, Samsung Internet, Samsung Health i Notatki Samsung, powinny zostać zaktualizowane osobno po uaktualnieniu systemu operacyjnego. Nasz Czytelnik Jakub do tej pory nie zauważył jakichkolwiek błędów w nowym oprogramowaniu, więc jeżeli również posiadacie Galaxy A70, nie powinniście mieć obaw, aby zainstalować je na swoim smartfonie.

Dzięki Jakub za info i screena!

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!