Masz Samsunga? Zobacz, kiedy możesz dostać Androida 11 z One UI 3

Samsung podzielił się właśnie swoimi planami aktualizacji poszczególnych urządzeń do najnowszej wersji Androida 11 wraz z nakładką One UI 3. Obecny harmonogram nie zawiera jednak wszystkich smartfonów i tabletów, wydanych w tym roku.

Aktualizacja do One UI 3 – na pierwszy rzut flagowce

Nikogo nie zdziwi, iż jako pierwsze stabilnego Androida 11 z One UI 3 otrzymają tegoroczne flagowce, a konkretniej modele Galaxy S20, Galaxy S20+ oraz Galaxy S20 Ultra. Posiadacze tych smartfonów powinni otrzymać informację o oprogramowaniu jeszcze w tym miesiącu.



Nieco dłużej, gdyż do stycznia 2021 roku, na One UI 3 poczekać będą musieli posiadacze modeli z serii Galaxy Note 20, Galaxy Note 10 oraz Galaxy S10. W pierwszym miesiącu nowego roku aktualizacja powinna wskoczyć także na dwa składane modele Galaxy Z Fold 2 i Galaxy Z Flip.



Ostatnie aktualizacje do One UI 3 planowane są na wrzesień przyszłego roku, gdy zapewne poznamy już nowości w systemie Android 12.



Samsung Galaxy S20 FE (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Kogo brakuje?

Cieszy fakt uwzględnienia w planach także tabletów oraz smartfonów z niższej półki Samsunga, czyli choćby serii Galaxy A10, choć jednocześnie nieco dziwi nieobecność takich modeli, jak Galaxy S20 FE, Galaxy Tab S7 Plus, czy chociażby Galaxy A41. Niewykluczone jednak, iż pojawią się one w kolejnych rozpiskach harmonogramu aktualizacji.

Serwis TizenHelp, który udostępnił aktualną listę, zastrzega jednak, że została ona opublikowana przez egipski oddział producenta, więc nie musi dotyczyć użytkowników w innych regionach. Mimo wszystko terminy nie powinny się znacząco różnić (jeśli w ogóle).

Harmonogram aktualizacji

Grudzień 2020

Styczeń 2021

Luty 2021

Marzec 2021

Kwiecień 2021

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy M51

Maj 2021

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A21s

Czerwiec 2021

Samsung Galaxy Tab A

Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy A01

Samsung Galaxy A01 Core

Samsung Galaxy M11

Lipiec 2021

Samsung Galaxy Tab S5e

Samsung Galaxy A30

Sierpień 2021

Samsung Galaxy Tab Active Pro

Samsung Galaxy A 10.1

Samsung Galaxy A30S

Samsung Galaxy A20S

Samsung Galaxy A20

Samsung Galaxy A10S

Samsung Galaxy A10

Wrzesień 2021

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019)

Słowem podsumowania

Pamiętajmy jednak, iż terminy są szacunkowe i dotyczą smartfonów z tzw. wolnej sprzedaży. Urządzenia zakupione u operatorów mogą otrzymać aktualizacje nieco później ze względu na proces dystrybucji oprogramowania oraz dodatki zaszyte w systemie.