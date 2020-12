Seria Samsung Galaxy S20 dostaje aktualizację do Androida 11 i One UI 3.0, również w Polsce!

Zaledwie wczoraj informowaliśmy Was o harmonogramie aktualizacji smartfonów i tabletów Samsunga do Androida 11 z One UI 3.0, a już dziś producent udostępnił ją dla smartfonów z serii Galaxy S20. Nowa wersja oprogramowania jest dostępna również dla użytkowników z Polski.

Samsung w pocie czoła pracował nad aktualizacją do Androida 11 i One UI 3.0 dla swoich smartfonów

Android 11 został oficjalnie udostępniony na początku września 2020 roku. Samsung nie zaprezentował natomiast oficjalnie nowego wydania swojego interfejsu, ponieważ prawdopodobnie planował to zrobić (zgodnie z tradycją) na jesiennej konferencji dla deweloperów, lecz tegoroczna (z wiadomych względów) została odwołana.

Jednocześnie Samsung nie marnował czasu, tylko intensywnie pracował nad aktualizacją, aby jak najszybciej udostępnić ją swoim klientom. A właściwie wciąż to robi, bo w kolejce czeka wiele urządzeń i na kilku nadal przeprowadzane są beta testy, jednak z Androida 11 i One UI 3.0 mogą się już cieszyć posiadacze flagowców z serii Galaxy S20.

Android 11 z One UI 3.0 dla smartfonów z serii Samsung Galaxy S20

Spodziewaliśmy się udostępnienia aktualizacji jeszcze w tym miesiącu, jednak Samsung totalnie wszystkich zaskoczył, robiąc to właśnie dziś. Aktualizacja do Androida 11 z One UI 3.0 udostępniana jest (również w Polsce!) właścicielom smartfonów z serii Galaxy S20.

Wykaz zmian i nowości jest bardzo długi, jak w przypadku każdej większej aktualizacji systemu. Wśród ciekawszych można wymienić m.in. wyłączenie ekranu przez dwukrotne dotknięcie pustego miejsca na ekranie startowym lub blokady – funkcja ta z pewnością będzie często wykorzystywana przez użytkowników.

Inne również na pewno poprawią tzw. doświadczenie użytkowania, bo Samsung dodał sporo udogodnień. Warto również wspomnieć o nowej funkcji Androida 11, a mianowicie możliwości nadawania jednorazowych uprawnień dostępu do aparatu i mikrofonu, co zdecydowanie zwiększa prywatność i poczucie bezpieczeństwa.

Co ciekawe (i trochę rozczarowujące), mimo udostępnienia aktualizacji, poprawki zabezpieczeń Androida nie są pierwszej świeżości – są datowane na 1 września 2020 roku.

Jeśli posiadacie smartfon z serii Galaxy S20, koniecznie sprawdźcie, czy nie otrzymaliście przypadkiem powiadomienia o dostępności aktualizacji do Androida 11 wraz z One UI 3.0. Jeżeli go nie ma, możecie sprawdzić w odpowiedniej zakładce w Ustawieniach.

Może się zdarzyć, że nie będzie dostępna, ponieważ Wasz sprzęt jeszcze czeka w kolejce. Warto też pamiętać, że w pierwszej kolejności update otrzymują egzemplarze z tzw. rynku otwartego – smartfony kupione u operatorów mogą dostać aktualizację nieco później, co jest standardową procedurą.