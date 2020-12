One UI 3 może trafić na kolejne smartfony Samsunga jeszcze w tym miesiącu

Wczoraj Samsung udostępnił aktualizację do Androida 11 z One UI 3.0 smartfonom z serii Galaxy S20, ale niewykluczone, że jeszcze w tym miesiącu podobną otrzymają kolejne modele z jego oferty.

Samsung dba o aktualizacje dla swoich smartfonów

Aktualizacja oprogramowania to dla wielu użytkowników bardzo ważna kwestia. Niektórzy klienci szczegółowo analizują „kulturę wsparcia” dla urządzeń danej marki podczas wyboru nowego smartfona, bowiem nie każdy producent podchodzi do niej tak samo skrupulatnie.

W przypadku urządzeń z Androidem okres wsparcia jest znacznie krótszy niż tych z iOS/iPadOS, aczkolwiek Samsung ostatnio wielce nas zaskoczył, udostępniając niespodziewanie aktualizację dla smartfonów z bardzo długim stażem na rynku (ex-flagowców z serii Galaxy S7 oraz Galaxy S6 i Galaxy Note 5).

Użytkownicy urządzeń Samsunga najbardziej zainteresowani są jednak aktualizacją do Androida 11 i One UI 3.0. Proces jej udostępniania już się rozpoczął – jako pierwsze otrzymały ją smartfony z serii Galaxy S20, ale w kolejce czeka jeszcze wiele innych modeli.

Aktualizacja do Androida 11 z One UI 3.0 dla smartfonów Samsunga

Według harmonogramu aktualizacji do Androida 11 z One UI 3.0, którym dysponujemy, w grudniu 2020 roku nową wersję oprogramowania miały otrzymać jedynie modele Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra.

Okazuje się jednak, że Samsung może ją udostępnić jeszcze w tym miesiącu kolejnym smartfonom. Jak bowiem donosi Max Weinbach, aktualizacja do Androida 11 z One UI 3.0 może trafić do właścicieli Galaxy Note 20 (Ultra) 14 grudnia, a do posiadaczy Galaxy S20 FE (5G) 27 grudnia 2020 roku.

Użytkownicy z pewnością by się z tego ucieszyli, szczególnie tegorocznych Notatników, ponieważ pojawiły się głosy niezadowolenia, że Android 11 z One UI 3.0 został udostępniony w pierwszej kolejności eSkom, a nie im.

Samsung Galaxy Note 20 (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to oficjalny komunikat Samsunga – producent nigdy nie deklaruje, kiedy dokładnie udostępni aktualizacje swoim urządzeniom. Z pewnością byłaby to jednak miła niespodzianka dla posiadaczy smartfonów z serii Galaxy Note 20 i Galaxy S20 FE.

Wypada mi też przypomnieć, iż standardową procedurą jest udostępnianie aktualizacji w pierwszej kolejności smartfonom z tzw. rynku otwartego – urządzenia kupione u operatorów najczęściej dostają je nieco później.