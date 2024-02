Signal ogłasza zmianę, na którą czekało wielu użytkowników

Signal to jeden z tych komunikatorów, które wybierane są względu na oferowaną prywatność i bezpieczeństwo. Twórcy właśnie ogłosili rozwiązanie, które powinno jeszcze bardziej zwiększyć atrakcyjność aplikacji w tych dwóch aspektach. Otóż numer telefonu będzie mógł zostać ukryty.

Numer telefonu nie będzie widoczny dla wszystkich użytkowników Signala

Na wstępie należy zaznaczyć, że numer telefonu nadal będzie potrzebny i bez niego nie założymy konta. Signal będzie go jednak teraz lepiej chronił – pojawi się możliwość ukrycia numeru i zastąpienia go unikalną nazwą użytkownika. Oznacza to, że numer będą mogły zobaczyć tylko wybrane osoby. Domyślnie będzie on widoczny wyłącznie dla użytkowników Signala, którzy numer mają już zapisany w kontaktach, czyli oczywiście go znają.

Nowość sprawia, że nie będzie konieczne udostępnianie numeru innej osobie, aby rozpocząć rozmowę. Wystarczy, że podamy wcześniej utworzoną unikalną nazwę użytkownika. Warto pamiętać, że nazwa użytkownika nie jest nazwą profilu wyświetlaną w czatach, nie jest stałą nazwą i nie jest widoczna dla osób, z którymi rozmawiamy w aplikacji Signal. Nazwa użytkownika to po prostu sposób na zainicjowanie kontaktu w komunikatorze bez – jak przed chwilą wspomniałem – podawania komukolwiek numeru telefonu.

Co więcej, jeśli użytkownik nie chce, aby inni mogli go znaleźć, wyszukując jego numer telefonu w komunikatorze Signal, będzie mógł włączyć nowe, opcjonalne ustawienie prywatności. Wówczas, jeśli ktoś nie zna dokładnie unikalnej nazwy użytkownika, nie będzie mógł rozpocząć rozmowy ani nawet dowiedzieć się, że mamy konto w aplikacji – również w sytuacji, gdy zna numer telefonu.

Nazwa użytkownika (w przeciwieństwie do nazwy profilu) musi być unikalna i musi zawierać na końcu dwie lub więcej cyfr. W założeniach ma to zminimalizować fałszowanie nazw. Warto jeszcze dodać, że nazwę użytkownika można zmieniać tak często, jak tylko chcemy, a jeśli nie zamierzamy dalej z niej korzystać, to zawsze będzie można ją całkowicie usunąć.

Nazwy nie będą udostępnianie w żadnym katalogu i nie będzie można ich wyszukać – druga osoba będzie musiała znać naszą dokładną nazwę, aby rozpocząć rozmowę. Jednak właściciel nazwy będzie mógł ją ręcznie udostępnić za pomocą linku lub kodu QR, aby w ten sposób ułatwić kontakt.

Obecnie trwają testy w wersji beta

Warto mieć na uwadze, że wyżej przedstawione nowości będą dostępne tylko dla użytkowników najnowszej wersji aplikacji Signal. Obecnie jednak jest ona w fazie testów beta, więc niecierpliwi mogą już sprawdzić szykowane zmiany. Wszyscy pozostali muszą jeszcze trochę poczekać.

Oczywiście nowe funkcje będą opcjonalne. Nie będzie konieczności korzystania z przedstawionych rozwiązań. Nikt nie jest zmuszany do tego, by przechodzić na nowy system nazw, a także nie musimy decydować się na ukrycie numeru telefonu .