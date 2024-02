Robisz zakupy w supermarkecie i… zbierasz mile lotnicze w Miles & More

Bank Pekao S.A. oraz Polskie Linie Lotnicze LOT podjęły interesującą współpracę. Korzystając z Karty Kredytowej z Żubrem można zbierać mile w programie Miles & More, które później da się zamienić na bilety lotnicze.

Robisz zakupy, zbierasz mile lotnicze

Bank Pekao S.A. jest obecnie jedynym bankiem działającym w Polsce, który umożliwia zbieranie mil podczas regularnych zakupów za pomocą karty kredytowej. Właśnie taka furtka otworzyła się dla posiadaczy Karty Kredytowej z Żubrem. Jak wskazuje informacja prasowa, przygotowania do takiej integracji trwały około półtora roku.

Mile gromadzone są na koncie Miles & More. To największy w Europie program lojalnościowy pozwalający gromadzić punkty, wymienne później na bilety przewoźników zrzeszonych w Star Alliance, do których należy LOT, oraz innych partnerskich linii lotniczych.

Gromadzenie punktów jest proste – „wpadają” one na konto użytkownika automatycznie, ale trzeba wcześniej zarejestrować swoją kartę w programie Miles & More. Na start klienci dostaną 1000 mil powitalnych (po rozliczeniu pierwszej transakcji) i ochronę przed utratą ważności mil zgodnie z zasadami Miles & More.

Miles & More z poziomu karty kredytowej

Przelicznik gromadzenia punktów zależny jest od wybranego pakietu podczas dobierania karty:

Pakiet Platynowy: 6 złotych = 1 mila,

Pakiet Złoty: 10 złotych = 1 mila,

Pakiet Standard: 20 złotych = 1 mila.

Dodatkowo, posiadacze Karty Kredytowej z Żubrem w Pakiecie Złotym i Platynowym otrzymują opcję odprawy Business Check-in na na lotnisku Chopina w Warszawie dla podróżujących liniami lotniczymi PLL LOT. Oprócz tego w przypadku kart bankowości prywatnej istnieje możliwość skorzystania z fast-tracku (dla siebie i osób towarzyszących w jednej rezerwacji), jeżeli za ich pomocą kupimy bilet na stronie LOT.com.

Punkty przeznaczymy na bilety – za 10 tysięcy mil można wybrać się na przykład do Londynu czy Barcelony. Mile można wymienić także na inne rzeczy: udogodnienia i podwyższenie klasy podróży, pobyty w hotelach i kurortach, wynajem samochodów czy nagrody rzeczowe.