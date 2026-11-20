Krótko i na temat: sytuacja na rynku smartfonów jest tragiczna, a Europa wcale nie jest oazą. Z najnowszego raportu Counterpoint Reseatch wynika, że tak źle nie było od ponad dekady.

Rynek smartfonów w Europie jest w kiepskiej kondycji. Tak niskich dostaw nie było od 13 lat

Counterpoint Research podaje, że w trzecim kwartale 2026 roku na europejski rynek dostarczono o 18% mniej smartfonów niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Już ta statystyka wyraźnie ilustruje sytuację, ale inna podkreśla to jeszcze bardziej. Otóż liczba wprowadzonych do sprzedaży smartfonów w Q3 była najniższa od 13 lat!

Dane mogą być przerażające, ale nie stanowią zaskoczenia, bo w drugim kwartale do sprzedaży w Europie trafiło o 10% mniej smartfonów. Liczby pokrywają się też z przedstawioną w październiku analizą Counterpoint Research, z której wynika, że w trzecim kwartale 2026 roku globalne dostawy smartfonów były aż o 20% niższe niż rok wcześniej (i to z kolei oznacza najgorszy wynik od 14 lat).

Winowajca jest znany. Nie wszystkich jednak dotyka tak samo

Za głównego winowajcę uznaje się drastyczny wzrost kosztów podstawowych komponentów, a w szczególności pamięci operacyjnej i masowej. Z tego względu producenci mają dwie opcje: albo utrzymać poziom cen względem poprzedniego roku, ale proponować gorsze technologicznie smartfony, albo dokonać progresu, ale i znacząco zwiększyć ceny.

Właśnie dlatego spadki najmocniej odczuwalne są wśród smartfonów z niższej półki cenowej, gdzie koszt podstawowych podzespołów ma największy wpływ na ostateczną cenę urządzenia. Stąd też nie dziwi, że…

Przedstawiony raport wskazuje na to, że w Europie – podobnie jak w ujęciu globalnym – maleje przede wszystkim podaż chińskich smartfonów. Z kolei Samsung umocnił swoją pozycję na czele rankingu najpopularniejszych producentów, zwiększając swój udział w rynku z 30% (w trzecim kwartale 2025 roku) do 35% obecnie. Krótko mówiąc: więcej niż co trzeci smartfon trafiający do sklepów na Starym Kontynencie ma logo południowokoreańskiej marki.

Tutaj warto jeszcze wspomnieć o ciekawostce – paszportowy Samsung Galaxy Z Fold 8 (czyli ten bez dopisku Ultra) okazał się najszybciej sprzedającym się składakiem koreańskiego producenta w Europie Zachodniej. Nigdy żaden inny smartfon ze składanym ekranem nie sprzedawał się tak dobrze.

Samsung Galaxy Z Fold 8 – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Powodów do narzekania nie ma również firma Apple. Amerykanie zwiększyli swój udział z 27% do 31%. Przy czym warto tu odnotować, że wzrost ten wynika przede wszystkim z kiepskiej kondycji rywali, bo ilościowo gigant z Cupertino w rzeczywistości zaliczył niewielki spadek rok do roku. W kolejnym kwartale powinno być jednak inaczej – głównie za sprawą składanego iPhone’a Duo, który bije rekordy popularności.

Pozostali producenci zaliczyli natomiast ewidentne spadki. Plasująca się na trzecim miejscu firma Xiaomi – z 19% do 15%, następnie Oppo – z 6% do 4% i Honor – z 5% do 3%. Cała trójka – wraz ze wszystkimi innymi markami, których udział jest jeszcze mniejszy – odpowiada jedynie za jedną trzecią dostaw.

Dostawy smartfonów w Europie w 3. kwartale 2026 roku – źródło: Counterpoint Research

Dlatego też można spodziewać się najrozmaitszych ruchów ze strony chińskich marek, a stabilizacja raczej nie wpisze się w ich strategie. Przede wszystkim częściej możemy widywać na Starym Kontynencie flagowe modele (z dopiskami Ultra albo Pro Max), których dostępność wcześniej była przeważnie ograniczana do Chin. Ostatnio doczekaliśmy się chociażby premiery Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max w Europie, jak również składanego Vivo X Fold 6.

Najgorzej sytuacja wygląda jednak z perspektywy osób zainteresowanych tańszymi smartfonami. Najprawdopodobniej w najbliższym czasie dobrym pomysłem będzie skierowanie wzroku na poprzednie generacje, a nie nowości.