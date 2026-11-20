Instalacja aplikacji spoza oficjalnych sklepów, takich jak Google Play, już teraz jest nieco kłopotliwa. Domyślnie bowiem opcja ta jest wyłączona i konieczna jest zmiana ustawień. To jednak nic przy tym, co czeka użytkowników smartfonów i tabletów z Androidem w 2027 roku.

Google utrudni instalację aplikacji spoza sklepu Google Play

Firma Google potwierdziła, że od stycznia 2027 roku w życie wejdą zmiany, przez które instalacja aplikacji spoza oficjalnych sklepów stanie się zdecydowanie dłuższym procesem. Nadal pozostanie to możliwe, ale będzie to wyraźnie utrudnione.

Chcąc odblokować sideloading (czyli właśnie możliwość instalacji aplikacji z nieoficjalnych źródeł), użytkownik będzie musiał:

otworzyć opcje programistyczne,

przejść do sekcji Aplikacje od niezweryfikowanych deweloperów i wybrać opcję Zezwalam,

potwierdzić tożsamość i zadeklarować, że nikt nie wymusza na nim na tej zmiany,

uruchomić ponownie urządzenie z Androidem,

odczekać 24 godziny,

ponownie przejść do opcji programistycznych i zezwolić na sideloading – albo na 7 dni, albo na czas nieokreślony.

Za pierwszym razem instalacja aplikacji spoza oficjalnego sklepu może więc realnie trwać ponad dobę. Tymczasem niektóre aplikacje mogą wylądować poza platformę Google Play ze względu na nowe wymogi dotyczące weryfikacji tożsamości przez ich twórców. Przy czym ten proces z kolei wystartował w marcu 2026 roku i amerykański gigant podaje, że miliony programów przeszły już pozytywną rejestrację.

Google tłumaczy to troską o bezpieczeństwo

Google uzasadnia wprowadzenie obu tych zmian troską o bezpieczeństwo użytkowników i chęcią uniemożliwienia oszustom łatwego dostępu do aplikacji i urządzeń.

Dzięki nawiązanym współpracom, listę oficjalnych sklepów z aplikacjami tworzyć będzie (początkowo) siedem platform:

Google Play,

Honor App Market,

Oppo App Market,

Palm Store (Tecno, Infinix, Itel),

Samsung Galaxy Store,

V-Appstore (Vivo),

Xiaomi GetApps.

Tak, jak wspomniałem, wdrażanie rozpocznie się w styczniu 2027 roku i stopniowo będzie obejmować coraz większą część świata. Co istotne, nowy proces zacznie obowiązywać nie tylko w najnowszych Androidach, ale na wszystkich urządzeniach, na których zainstalowany jest co najmniej Android 7.0, który – przypomnę – swoją premierę miał w 2016 roku.