iPhone Duo odniósł niesamowity sukces. Nawet samo Apple jest zaskoczone

Dziś iPhone Duo oficjalnie trafia do sprzedaży… przynajmniej teoretycznie, ponieważ jego dostępność jest mocno ograniczona i będzie przez najbliższe miesiące. Nawet Apple jest zaskoczone, że pierwszy składany smartfon w ofercie cieszy się taką popularnością wśród klientów.

iPhone Duo sprzedaje się lepiej niż oczekiwało Apple

Premiera iPhone Duo odbiła się szerokim echem, lecz dość szybko przestał być jednym z najpopularniejszych tematów, przynajmniej w Polsce. W ubiegłym tygodniu znów jednak zrobiło się głośno o nim, ponieważ 16 października 2026 roku rozpoczęła się przedsprzedaż iPhone’a Duo. Dziś natomiast, 23 października 2026 roku, wystartowała regularna sprzedaż.

iPhone Duo (źródło: Apple)

A przynajmniej teoretycznie, ponieważ dostępność pozostawia wiele do życzenia – w większości przypadków nie ma możliwości dostania go „od ręki”. Według informacji, podawanych przez DigiTimes, popularność pierwszego składanego smartfona zaskoczyła nawet samo Apple.

Na „kilku najważniejszych rynkach” klienci mieli bowiem zamówić w przedsprzedaży więcej egzemplarzy niż spodziewał się amerykański gigant. W związku z tym firmy, zajmujące się dostawą chipów do ekranów do składanych smartfonów, mają nadzieję, iż sprawi to, że producenci sprzętów zwiększą inwestycje w takie właśnie konstrukcje.

Tak ciepłe przyjęcie skłoniło Apple do zmiany założeń dotyczących dostaw – Amerykanie podobno zwiększyli cel aż o 44%. Według DigiTimes, partnerzy firmy z Cupertino otrzymali informację, że powinni być gotowi do zapewnienia części do 14 milionów sztuk w ciągu 12 miesięcy, podczas gdy wcześniej była mowa o 9,7 miliona egzemplarzy.

DigiTimes uważa również, że w 2026 roku dostarczonych zostanie o 25,7% więcej składanych smartfonów niż w 2025 roku, a w 2027 roku więcej o 59,1%. Tak duże wzrosty mają być zasługą składanego iPhone’a.

iPhone Duo 2. generacji jest już w przygotowaniu

Chociaż pierwszy składany iPhone dopiero zaczyna trafiać do pierwszych klientów, Apple już pracuje nad drugą generacją. Niedawno pojawiła się informacja, że iPhone Duo 2. generacji może mieć Face ID pod ekranem zewnętrznym i przycisk czynności.

Kolejny składany iPhone może jednak – jak twierdzi Mark Gurman z Bloomberga – mieć również większy wyświetlacz wewnętrzny. Apple rozważa bowiem zwiększenie jego przekątnej o blisko pół cala, czyli do około 8 cali. Z pewnością nie pozostanie to też bez wpływu na wielkość zewnętrznego ekranu.

iPhone Duo (źródło: Apple)

Z jednej strony przynajmniej część użytkowników może ucieszyć się z większej powierzchni roboczej, jednak niektórzy mogą nie być zadowoleni, ponieważ aktualnie „paszportowy” format kojarzy się z kompaktowością, docenianą przez wiele osób. Większy składany iPhone może stracić tę (niewątpliwą) zaletę.