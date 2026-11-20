Jeden z producentów pracuje nad smartfonem, który będzie prawdziwym gigantem. Takie urządzenie może zainteresować wiele osób. Ja sam chętnie bym kupił taki sprzęt.

Honor pracuje nad smartfonem z wielkim ekranem i jeszcze większym akumulatorem

Dziś smartfony z dużymi ekranami i akumulatorami o pięciocyfrowej pojemności nie są wyjątkowym widokiem. Pierwsze przykłady z brzegu to Redmi Note 17 (5G) z 7-calowym wyświetlaczem i Honor Power 2 z baterią 10800 mAh. Na rynku ma zadebiutować jednak model, który połączy jedno i drugie.

Nad takim, jak informuje jeden z branżowych informatorów – Digital Chat Station, ma bowiem pracować Honor. Według niego będzie to smartfon ze średniej półki, wyposażony w ekran o przekątnej ~7 cali i akumulator o pojemności około 13500 mAh.

Takie połączenie może być atrakcyjne dla osób, które wykorzystują smartfon do pracy, ponieważ większa powierzchnia sprzyja produktywności. Z dużego wyświetlacza mogą zrobić użytek również gracze. W jednym i drugim przypadku akumulator o dużej pojemności także się przyda.

Przywoływany informator utrzymuje, że smartfon Honora z około 7-calowym ekranem i baterią ~13500 mAh zadebiutuje przed chińskim nowym rokiem, który w 2027 roku rozpoczyna się 6 lutego. Niestety, należy raczej spodziewać się, że nie trafi oficjalnie do sprzedaży w Europie – wydaje się to mniej niż bardziej prawdopodobne.

Honor pracuje też nad trzema innymi smartfonami

Digital Chat Station nie ograniczył się do przekazania informacji o opisanym wyżej modelu. Według niego powstaje też smartfon Honor Power 3, który również będzie wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 7-cali oraz „mocniejszy procesor” i „masywny” akumulator, aczkolwiek w jego przypadku nie podaje choćby przybliżonej pojemności. Wcześniej jednak DCS doniósł, że Honor pracuje nad smartfonem z baterią nawet 15000 mAh.

Ponadto informator wspomina, że Honor wprowadzi na rynek także składany smartfon z szerokim ekranem (tj. podobny do Samsunga Galaxy Z Fold 8 i iPhone’a Duo), a jego premiera najprawdopodobniej odbędzie się już po chińskim nowym roku (którego obchody zakończą się 20 lutego 2027 roku).

Do tego Honor planuje dodać do oferty nieskładany smartfon z szerokim ekranem (podobny do Huawei Pura X View). W jego przypadku jest mowa o premierze w pierwszej połowie 2027 roku.