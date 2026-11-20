Komisja Europejska padła ofiarą cyberataku. Agresorzy skutecznie zakłócali systemy pracownicze przez ponad 10 dni, a wystarczyło im do tego bezpłatne, open-source’owe narzędzie, robiące użytek ze sztucznej inteligencji.

Komisja Europejska padła ofiarą cyberataku – co wiadomo?

W wyniku cyberataku, który został wymierzony w Komisję Europejską, systemy wypłat, urlopów, grafików i opieki medycznej jej pracowników nie działały prawidłowo przez ponad 10 dni. Obecnie nie jest jasne, czy cyberprzestępcy zdołali też wykraść jakieś dane – sprawa jest badana.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej zapewniają, że szybko udało się powstrzymać większość ataku. Pełny zakres szkód pozostaje jednak nieznany. Naturalnie, wszystkie potencjalne ofiary otrzymały stosowne komunikaty w tej sprawie.

Atakujący wykorzystali bezpłatne narzędzie AI

Tym, co w tym wszystkich najciekawsze – czy może raczej: najbardziej niepokojące – jest fakt, że do ataku użyte zostało bezpłatne i open-source’owe narzędzie ARTEX. Wykorzystuje ono modele AI do wykonywania testów penetracyjnych, czyli badania systemów w poszukiwaniu luk.

Już wcześniej pojawiały się doniesienia o możliwych nadużyciach, w wyniku czego twórca narzędzia ARTEX – podpisujący się jako Autumn-27 – wycofał swoje dzieło z repozytorium GitHub w październiku 2026 roku. Jak jednak widać, pozostaje w użytku.

Póki co nie wiadomo, czy ARTEX faktycznie posłużył jedynie do wyszukania luk w zabezpieczeniach systemu, czy też realnie pomógł atakującym we włamie. Badaniem incydentu zajmuje się zespół CERT-EU, a o sprawie poinformował serwis Politico.

To kolejny w tym roku atak na Komisję Europejską

Przypomnę, że to nie pierwszy raz – nawet nie pierwszy raz w tym roku. Komisja Europejska padła ofiarą cyberataku także w marcu 2026 roku. Wówczas celem była infrastruktura chmurowa, obsługująca platformę Europa.eu.

Już wtedy Komisja Europejska podkreślała, że Europa stoi w obliczu uporczywych cyberataków i ataków hybrydowych, wobec czego należy nastawić się na to, że kolejne próby są tylko kwestią czasu. Jak widać, nie pomyliła się.

Zresztą po listopadowym incydencie podjęte zostały dalsze kroki. Komisja Europejska zwołała Radę Zarządzania Korporacyjnego, będącą jej najwyższym organem kryzysowym.