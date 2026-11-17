W drugiej połowie września 2026 roku w Chinach oficjalnie zaprezentowano smartfony Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max. Od razu zapowiedziano, że oba modele trafią też na europejski rynek i właśnie tak się stało. Od 17 listopada 2026 roku urządzenia są już dostępne w Polsce – spójrzmy więc na to, ile kosztują i przypomnijmy, co oferują w zamian.

Ile kosztują smartfony Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max w Polsce?

Polska premiera Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max jest już za nami. Oba smartfony występują w czterech wersjach kolorystycznych: czerwonej (Velvet Red), czarnej (Black), białej (White) i niebieskiej (Cosmic Blue) oraz dwóch wariantach pamięciowych: 12/256 GB i 12/512 GB.

Nieoficjalne doniesienia wskazywały na to, że ceny Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max w Europie będą wysokie i… cóż, faktycznie tak jest. Konkretnie polskie ceny kształtują się w następujący sposób:

Xiaomi 18 Pro: 12/256 GB – 5999 złotych, 12/512 GB – 6799 złotych,

Xiaomi 18 Pro Max: 12/256 GB – 6799 złotych, 12/512 GB – 7599 złotych.



Jakaś promocja na start? Owszem, jest, ale nie licz na rabaty. Zamiast tego Xiaomi proponuje prezent za symboliczną złotówkę. W przypadku modelu Xiaomi 18 Pro jest to odkurzacz Xiaomi Vacuum G30 Max lub Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry Vacuum, a do smartfona Xiaomi 18 Pro Max można dorzucić hulajnogę elektryczną Xiaomi Scooter 5 Max. Oferta obowiązuje od 17 listopada do 24 grudnia 2026 roku – wyłącznie w oficjalnym sklepie Xiaomi.

Dodatkowo nabywcy otrzymają kod na 3-miesięczny dostęp do Google AI Pro, 3-miesięczny dostęp do YouTube Premium (tylko dla nowych użytkowników) i 4-miesięczny dostęp do Spotify Premium (również tylko dla nowych użytkowników).

Xiaomi 18 Pro | źródło: Xiaomi

Co oferują smartfony Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max?

Najbardziej charakterystycznym elementem Osiemnastek z dopiskiem Pro jest dodatkowy wyświetlacz z tyłu. W Xiaomi 18 Pro ma 2,7 cala, a w Xiaomi 18 Pro Max – 2,9 cala. Służy do wyświetlania powiadomień, podglądu kadru podczas wykonywania portretów lub nagrywania wideo, obsługi narzędzi AI, jak również do przypinania elementów, do których chce się mieć szybki dostęp (np. do karty pokładowej). Warto dodać, że wraz z aparatami wyświetlacze zostały przykryte jedną taflą szkła Corning Gorilla Glass Victus 2.

Tylne ekrany – tak jak te z przodu – zostały wykonane w technologii AMOLED, oferują jasność sięgającą 4000 nitów i cechują się adaptacyjnym odświeżaniem od 1 do 120 Hz. Jeśli chodzi o przekątnej głównych wyświetlaczy, to w Xiaomi 18 Pro wynosi ona 6,4 cala, a w Xiaomi 18 Pro Max – 6,9 cala. Panel w obu przypadkach skrywa ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych i otoczony jest symetryczną ramką o szerokości zaledwie 0,99 mm.

Xiaomi 18 Pro | źródło: Xiaomi

Atutem obu smartfonów ma być również wysoka wydajność zapewniana przez procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 w Xiaomi 18 Pro oraz flagowy chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 w Xiaomi 18 Pro Max. Do tego dochodzi 12 GB RAM i pamięć masowa w formacie UFS 4.1. Można też oczekiwać długiego czasu pracy, dzięki akumulatorom o pojemności 6000 mAh (Xiaomi 18 Pro) lub 7050 mAh (Xiaomi 18 Pro Max).

Co poza tym? Jeden i drugi smartfon został wyposażony w potężny system aparatów. Tworzą go:

główny sensor 200 Mpix w rozmiarze 1/1,28 cala z szerokokątnym obiektywem Leica Summilux o przysłonie f/1.67,

peryskopowy teleobiektyw 200 Mpix (f/2.4) w rozmiarze 1/1,56 cala oferujący 3,2-krotny zoom optyczny,

ultraszerokokątny moduł 50 Mpix (f/2.4),

a także kamerka 50 Mpix (f/2.2) z autofokusem na froncie.

Producent chwali się wiernym odwzorowaniem kolorów przez główny sensor (szczególnie w modelu Xiaomi 18 Pro Max, gdzie zastosowanie znalazła matryca Light Fusion 960L o zakresie dynamiki 16,2 EV), przechwytywaniem bardzo dużej ilości światła przez teleobiektyw (Xiaomi podaje, że jest o 177% efektywniejszy niż inne modele klasy Pro Max) oraz możliwością nagrywania wideo w jakości 8K/30fps lub 4K/120fps.

Xiaomi 18 Pro po lewej i Xiaomi 18 Pro Max po prawej | fot. Xiaomi

Podsumujmy…

Specyfikacja Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max w Europie: