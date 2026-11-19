Pierwszy smartfon twórców ChatGPT ma powstać z pomocą firm, które mają doświadczenie we współpracy z Apple. Urządzenie zapowiada się więc coraz ciekawiej.

OpenAI postawiło na firmy z łańcucha dostaw Apple

Zespół Sama Altmana z pewnością zna się na rozwoju chatbotów AI, ale w kwestii smartfonów jest początkującym graczem. Nie dziwi więc, że OpenAI próbuje podążać podobną drogą do Apple. W końcu iPhone’y, mimo iż obecnie niekoniecznie są sprzętem innowacyjnym, to jedne z lepszych smartfonów na rynku, a dostawcy Apple potrafią spełnić rygorystyczne normy.

Jak wynika z nieoficjalnych raportów, twórcy ChatGPT do współpracy nad pierwszym smartfonem mieli zaprosić firmy, które są częścią łańcucha dostaw Apple. Za montaż urządzenia ma odpowiadać FIH Mobile, czyli spółka zależna Foxconna. Oznacza to, że główny producent iPhone’ów mógł zyskać kolejnego klienta z USA, chociaż w tym przypadku raczej ze znacznie mniejszymi planami dotyczącymi liczby zamówień.

Firma Luxshare Precision, kolejny ważny dostawca Apple, także znajduje się na liście partnerów OpenAI. Zadaniem tego chińskiego producenta ma być dostarczanie określonych podzespołów. Pod uwagę brani są również inni podwykonawcy i dostawcy firmy z Cupertino – Lingyi iTech oraz AAC Technologies.

Całe przedsięwzięcie nie jest podobno tylko jednym z licznych pomysłów, które nie wyszły poza siedzibę OpenAI. Zaangażowanych jest już wiele firm, a smartfon ma zadebiutować w 2027 roku lub na początku 2028 roku.

Fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Co wiemy na temat pierwszego smartfona OpenAI?

Nowe urządzenie twórców ChatGPT ma być wyposażone w układ MediaTek Dimensity 9600, co zapowiada dużą moc obliczeniową. W przetwarzaniu zadań AI pomóc ma wydajna pamięć LPDDR6 i UFS 5.0 o wysokiej przepustowości.

Źródła zaznajomione ze sprawą wskazują na podwójną architekturę NPU i pKVM (ang. Protected Kernel-based Virtual Machine) oraz haszowanie wbudowane. Natomiast priorytetem zastosowanych aparatów ma nie być jak najwyższa jakość zdjęć, ale rejestrowanie obrazu, który będzie przetwarzany przez sztuczną inteligencję.

Nie jest jeszcze jasne, na jaki dokładnie system operacyjny zdecyduje się OpenAI, ale niewykluczone, że będzie to zmodyfikowany Android. Należy oczekiwać, że kluczowe będą funkcje AI – podobno urządzenie ma być „agentem AI”. Pojawiają się spekulacje, że smartfon nie tylko będzie wspierał użytkownika, ale nawet ma go wyręczać, przewidując to, czego może chcieć albo potrzebować w danym momencie. Oczywiście to wszystko, gdy użytkownik podzieli się dużą dawką prywatnych danych.

Warto dodać, że niedawno mogliśmy przeczytać, że szef OpenAI stworzy „sojusz AI” z Samsungiem. Koreańczycy mają pomóc w produkcji sprzętu, ale w tym przypadku nie chodzi o smartfon. Najwidoczniej Sam Altman ma naprawdę ambitne plany dotyczące produkcji różnych urządzeń.