144 milionów dolarów – tyle dla Ukrainy zebrał Fortnite

Na samym początku inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polskie 11 bit studios zapoczątkowało akcję finansowego wsparcia dla potrzebujących. Nikt się jednak nie spodziewał, że kluczowym jej punktem będzie zbiórka zorganizowana przez autorów Fortnite, czyli największej gry battle-royale na świecie.

Wielki sukces Fortnite

144 milionów dolarów – taką kwotę udało zebrać się w zbiórce, którą Epic Games rozpoczęło 20 marca 2022 roku. W ciągu dwóch tygodni, gracze Fortnite zebrali potężny pakiet pomocy humanitarnej, jaki zostanie przekazany organizacjom UNICEF, Direct Relief, World Food Programme, UNHCR oraz World Central Kitchen.

Warto również przypomnieć, że Xbox poszedł w ślad Epic Games, wycofując się z pobierania swojej prowizji za każdy zakup w sklepie gry. Ta wynosi aż 12% z każdej transakcji, dlatego pochwały należą się również dywizji Phila Spencera. Niestety, PlayStation oraz Jim Ryan nie zdecydowali się na podobny ruch na czas zbiórki w Fortnite.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy dołączyli do nas w zapewnianiu pomocy humanitarnej dla ludzi dotkniętych wojną w Ukrainie.



Wraz ze społecznością Fortnite oraz @XboxPL zebraliśmy 144 milionów USD dla @DirectRelief @UNICEF, @WFP, @Refugees i @WCKitchen. pic.twitter.com/xEtGSqOSEQ — Fortnite Polska (@FortnitePL) April 4, 2022

Nowy sezon i walka bez budowania

Choć gracze wydają mnóstwo pieniędzy w Fortnite, sukces charytatywnej zbiórki można również zawdzięczyć wyjątkowej porze w rozwoju gry. Dość niedawno rozpoczął się drugi sezon trzeciego rozdziału, wprowadzający kolejną przepustkę sezonową, dodatkowe postacie do odblokowania, a także świeży tryb rozgrywki, zakazujący stosowania budowli w grze.

Ten ostatni okazał się tak popularny, że zagościł jako stały element listy. Oznacza to, że jeśli budowanie Was odrzucało od Fortnite, prawdopodobnie to najlepszy moment byście ponownie spróbowali swojej szansy w grze. Bohaterowie teraz bronią się za pomocą nadosłony, kojarzonej mocno z Halo Infinite.

Ta odnawia się nawet gdy wystrzelamy ją przeciwnikowi do zera, co pozwala na szybkie i dynamiczne potyczki, bez nagłych budowli i wieżowców na skalę największych budynków w Dubaju. Oczywiście, tytuł od Epic Games jest pełny gotowych budynków, dlatego są na mapie lokacje, gdzie dalej można uzyskać przewagę wysokości.

Łatwo było się domyśleć, iż zbiórka charytatywna w tym battle-royale odniesie spory sukces. 144 milionów dolarów to jednak zatrważająca kwota, zawstydzająca niejedne państwo pod kątem ofiarowanej Ukrainie pomocy. Miejmy nadzieję, że wsparcie to okaże się kluczowe w powstrzymaniu Federacji Rosysjskiej.