Putin króluje w wyszukiwaniach Polaków w Google w 2022 roku

Można powiedzieć, że to już tradycja. Google, jak co roku, publikuje zestawienie Rok w wyszukiwarce – to listy haseł najszybciej zyskujących na popularności wśród polskich internautów. Wiemy już, co interesowało naszych rodaków w tym roku najbardziej. Jesteście zaskoczeni?

Jakie hasła Polacy googlowali najczęściej?

W tym roku nie tylko Polska, ale również cały świat zwrócił oczy na Ukrainę. Ciężko się dziwić, że tegoroczne trendy wyszukiwania Google w naszym kraju podbijają hasła związane z wojną, Władimirem Putinem czy kursem rubla. Nie zabrakło również ciekawych wyszukiwań w innych kategoriach. Na podium tegorocznego zestawienia znalazły się odpowiednio: Ukraina, Władimir Putin oraz wojna w Ukrainie.

Na polskiej liście na wysokich pozycjach pojawiają się także tematy związne z sytuacją ekonomiczną takie jak: Polska Grupa Górnicza, kurs rubla, dodatek osłonowy, a także PIT2, który zamyka polskie TOP 10. Na liście znalazł się również Witold Paszt – piosenkarz, który odszedł w mijającym roku. Nie zabrakło też wyszukiwań związanych z filmem – na 9 miejscu znalazła się nowa polska produkcja Jak pokochałam gangstera.

źródło: Google

Putin wyjątkowo zainteresował Polaków

Rosyjska inwazja na Ukrainę bez wątpienia wpłynęła to, o kogo polscy internauci i internautki pytali Google w tym roku. Na 1. miejscu listy znalazł się Władimir Putin, a na 3. Prezydent Ukrainy – Wołodymyr Zełenski. W TOP10 znalazło się również kilka osób ze świata popkultury i showbiznesu: Lanberry, Mata, Sara James i Jerzy Stuhr. Na liście zmieściły się też postaci, które w ostatnim roku wzbudziły sporo kontrowersji wśród polskich użytkowników internetu: Smion Leviev – znany z serialu Netflix Oszust z Tindera, Will Smith, Amber Heard, a największym zaskoczeniem może być to, że na drugim miejscu tej listy znalazło się hasło Rafalala.

W pierwszej dziesiątce osób, które w tym roku zmarły, a o których informacji szukaliśmy w sieci, znaleźli się, według kolejności: Witold Paszt, Królowa Elżbieta II, Jerzy Urban, Dawid Ozdoba, Ewa Ampulska, Piotr Balicki, Anne Heche, Jerzy Połomski, Jerzy Trela oraz Ludwik Dorn.

źródło: Google

O co jeszcze pytali internauci?

Wśród najpopularniejszych wyszukiwać związanych z filmami w tym roku na podium znalazły się tytuły: Jak pokochałam gangstera?, Furioza i Oszust z Tindera. Z kolei serialowe podium prezentuje się następująco: Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera, Wielka Woda oraz Sandman. Poniższe grafiki przedstawiają pełne listy TOP10 wyników wyszukiwania dotyczących zarówno filmów, jak i seriali. Oprócz tego Google zaprezentowało na grafikach najczęstsze wyszukiwania zaczynające się od Jak…, a także Jak jeść…

źródło: Google

Poniżej przedstawiamy wam jeszcze inne ciekawe listy wyszukiwać Polskich internatów:

Obiektyw Google (zwierzęta):

Kot domowy krótkowłosy Kot pręgowany Kot polidaktylowy Askal (Aspin) Labrador retriever Pitbull Kot europejski krótkowłosy Pies gończy Kot Munchkin Staffordshire Bull Terrier

Obiektyw Google (rośliny i grzyby):

Róże ogrodowe Grzyb Róża damasceńska Kwiaty męczennicy Filodendron Diabelski bluszcz Hybrydowa róża herbaciana Miniaturowe różyczki Chryzantema Chińska róża

Pisownia…

Pisownia śmigus-dyngus Pisownia co najmniej Pisownia rzadko Pisownia a propos Pisownia do zobaczenia Pisownia z powrotem Pisownia przeze mnie Pisownia wujek Pisownia poza tym Pisownia na pewno

Koncert…

Koncert dla Ukrainy Koncert Dawid Podsiadło Koncert Ed Sheeran Koncert Guns’n’Roses Koncert Sanah Koncert Genzie Koncert Coldplay Koncert Backstreet Boys Koncert Quebonafide Koncert Depeche Mode 2023

Kryzys…

Kryzys energetyczny Kryzys gospodarczy Kryzys humanitarny Kryzys wieku wczesnego Kryzys w Rosji Kryzys egzystencjalny Kryzys opioidowy Kryzys na granicy Kryzys 2008 Kryzys sueski

Dlaczego…?

Dlaczego Rosja zaatakowała Ukrainę Dlaczego nie ma cukru Dlaczego Ukraina nie należy do NATO Dlaczego gaz drożeje Dlaczego paliwo drożeje Dlaczego ogórki są gorzkie Dlaczego cukier drożeje Dlaczego w Ukrainie a nie na Ukrainie Dlaczego Australia jest na Eurowizji Dlaczego muszla małży jest ciężka i bocznie spłaszczona

Co…?

Co się dzieje w Ukrainie Co kryją jej oczy Co Rosjanie myślą wojnie Co zrobić z cukinii Co się dzieje w Rosji Co Alan Shepard zrobił na księżycu Co oznacza czerwona aura Co jest podstawą diety osich czerwi Co grozi Polsce Co można wziąć na dzień bez plecaka

Co to…?

Co to SWIFT Co to pit 2 Co to sankcje Co to broń nuklearna Co to NFT Co to afazja Co to metadon Co to Nord Stream 2 Co to denazyfikacja Co to apostazja

Kiedy…?