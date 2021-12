OPPO Reno 7 Pro w limitowanej edycji League of Legends – dopracowany smartfon dla fanów gry

OPPO zaprezentowało specjalną edycję swojego najnowszego smartfona. Reno 7 Pro League of Legends to przeprojektowany model urządzenia, zawierający sporo akcentów z gry Riot Games.

Smartfon dla fanów League of Legends

Odmieniona wersja smartfona zyskała sporo zmian w wyglądzie względem zwykłego OPPO Reno 7 Pro. Najbardziej rzucającą się w oczy rzeczą jest oczywiście logo gry League of Legends: Wild Rift na tylnym panelu urządzenia, jak również dodatkowe zdobienia tej części obudowy i wyspy aparatów. Jest to chyba najciekawsza edycja specjalna smartfona, jaką kiedykolwiek widziałem.

Urządzenie oraz wszystkie dołączone akcesoria (a tych jest sporo!) nie trafiają do klienta w klasycznym pudełku, lecz w specjalnej kapsule, stylizowanej na pocisk bombowy. Tak więc już samo pudełko nawiązuje stylistyką do gry Riotu, a dokładniej do jednej z postaci z gry, Jinx.

W środku niecodziennego opakowania znajdziemy, oprócz samego smartfona, komplet akcesoriów. W jego skład wchodzą: ładowarka o mocy 65 W, etui ochronne z motywem Jinx, igła do tacki na kartę SIM w kształcie pocisku, będąca równocześnie naszyjnikiem, instrukcja obsługi z motywem rakiety oraz specjalne naklejki nawiązujące do gry i zawieszkę Poro Jinx.

To jednak nie wszystko, ponieważ OPPO Reno 7 Pro League of Legends Edition został wyposażony w specjalny motyw, dzięki któremu nakładka systemowa również w dużym stopniu nawiązuje do gry. Wśród ikon systemowych znalazły się, oczywiście, nawiązania do Jinx, ale także do innych postaci, m.in. Blitzcranka, Twisted Fate’a czy Galio. Dołączony motyw ma również tapety z gry mobilnej League of Legends: Wild Rift oraz zmienione animacje. Jest to jeden z najbardziej wyjątkowych motywów do ColorOS, jaki do tej pory wydano.

Poza zmienionym wyglądem i wyjątkową zawartością (równie wyjątkowego) pudełka, jest to ten sam smartfon, co klasyczny OPPO Reno 7 Pro. Sercem urządzenia wciąż jest MediaTek Dimensity 1200-Max, a na froncie urządzenia umieszczono taki sam 6,55” wyświetlacz OLED odświeżany w 90 Hz. Warto jednak dodać, że smartfon ten został uznany za zalecane urządzenie podczas rozgrywek kwalifikacyjnych do turniejów e-sportowych LoL: WR w Chinach.

Smartfon w wersji League of Legends jest dostępny w tej samej cenie co klasyczny model, czyli 3999 juanów (ok. 2600 złotych). Wyprodukowano go jednak w ograniczonej ilości 10 tysięcy sztuk oraz ma być sprzedawany wyłącznie w Chinach. Firma nie zapowiedziała, jak dotąd, globalnej premiery urządzenia.

Ładowarka OPPO Super VOOC League of Legends Edition

Oprócz odświeżonego wizualnie smartfona, OPPO postanowiło dodać do swojej oferty również specjalną wersję 50-watowej Ładowarki SuperVOOC Mini. Akcesorium, podobnie jak smartfon, posiada unikatową stylistykę nawiązującą do postaci z League of Legends.

Tak jak zwykła ładowarka SuperVOOC Mini, jest ona niesamowicie cienka, lecz wersja League of Legends została wyposażona w dodatkową opaskę ochronną z napisem „JINX”, a jej kabel może zostać złożony w ten sposób, że służy za wygodną smycz.

Liczba sztuk wersji specjalnej ładowarki SuperVOOC Mini jest ograniczona do 6000. Kosztuje ona 399 juanów (ok. 260 złotych) i również jest dostępna wyłącznie w Chinach.