Przenieś numer do T-Mobile – operator ma mocne argumenty

Zaraz po Black Friday i Cyber Monday, święta Bożego Narodzenia to dla wielu firm kolejna okazja do przygotowywania wszelakich promocji na różne produkty i usługi. Sieć T-Mobile ogłosiła swoją specjalną, wartą uwagi, świąteczną promocję dla osób przenoszących swój numer z innej sieci. Przyjrzyjmy się jej bliżej.

Możliwość przenoszenia swojego numeru między operatorami to bez wątpienia duża wygoda. Dzięki niej zdecydowanie łatwiej nam znaleźć idealną dla siebie ofertę, nie zmieniając przy tym numeru telefonu. W zasadzie jedyne, co nas ogranicza, to czas trwania umowy. Jak pokazują raporty cyklicznie publikowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, co kwartał migrowanych jest kilkaset tysięcy numerów. Oczywiście często liderem tych migracji jest inny operator.

Promocja T-Mobile dla przenoszących numer

Oferta promocyjna dla przenoszących swój numer do T-Mobile obejmuje dwie taryfy. Pierwsza, o nazwie “M Nielimitowana”, zapewnia nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz internet bez żadnego limitu danych, ale z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s (co pewnie dla wielu będzie i tak wystarczające). Druga propozycja, czyli taryfa o nazwie “L Nielimitowana”, podobnie jak pierwsza gwarantuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz nie tylko brak limitu GB, ale też i prędkości ich transmisji – czyli w pełni prawdziwy no limit. W obu dostaniecie też usługę “Rozrywka bez Ograniczeń” na 6 miesięcy za darmo.

Jeśli przeniesiecie numer do T-Mobile i wybierzecie którąś z ww. taryf, będziecie mogli korzystać z nich za 0 złotych przez pół roku. Po tym okresie taryfa „M Nielimitowana” kosztować będzie 65 złotych miesięcznie, a „L Nielimitowana” 85 złotych za miesiąc. Gdy korzystacie już z innych usług T-Mobile, zyskacie na te abonamenty dodatkowe 20 złotych rabatu w każdym okresie rozliczeniowym.

Do abonamentu można dostać nawet dwa smartfony, w tym jeden w prezencie

Do obu tych ofert możecie dobrać smartfon w zestawie z drugim telefonem, smartwatchem lub słuchawkami. Jako przykład operator podaje zestaw smartfonów Xiaomi Redmi 10 5G i Xiaomi Redmi 9AT – w jego przypadku raty zapłacicie tylko za ten pierwszy, podczas gdy drugi otrzymacie za darmo.

Na koniec trzeba jeszcze zaznaczyć, że promocja dostępna jest wyłącznie w sklepie internetowym T-Mobile i trwa tylko do 26 grudnia 2022 roku. Warto też przypomnieć, że podobną promocję przygotowało również Orange.