Żabka ma idealną promocję dla kawoszy

Lubicie kawę? Jeżeli na takie pytanie zawsze odpowiadacie twierdząco, to ta promocja z pewnością może Was zainteresować. Dzięki niej kupicie bowiem miesięczny abonament na kawę w sklepach sieci Żabka w niższej cenie niż do tej pory.

Promocja na kawonament w sklepach Żabka

Żabka wprowadziła kawonament, czyli abonament na kawę, na początku listopada 2022 roku. Jego regularna cena została ustalona na 49,99 złotych. Dla osób, które nie wyobrażają sobie dnia bez kawy, to na pewno atrakcyjna propozycja, szczególnie że prawie zawsze przy okazji wizyty w Żabce można uciąć sobie miłą pogawędkę z kasjerką.

W ramach świątecznej promocji obniżono cenę kawonamentu aż o 20 złotych – aktualnie trzeba za niego zapłacić 29,99 złotych za 30 dni. Oznacza to, że dzięki niej cena za jedną kawę zacznie się od złotówki, podczas gdy wcześniej było to od 1,61 złotych. 61 groszy może wydawać się niewielką różnicą, ale już 20 złotych to spora kwota, która wystarczy na cztery małe hot dogi z aplikacją żappka.

Aplikacja żappka została wspomniana nie bez powodu, bowiem to właśnie za jej pośrednictwem można wykupić kawonament – odnośnik do niego znajduje się na głównej stronie, wystarczy dotknąć baner, wybrać ofertę subskrypcji na kawę i ją aktywować.

Aplikację żappka można pobrać bezpłatnie ze sklepu Google Play, Huawei AppGallery i Apple App Store. Po zainstalowaniu trzeba się do niej zalogować, aby móc korzystać z całej jej funkcjonalności.

Do kiedy można skorzystać z promocji? Jakie są warunki?

Promocja obowiązuje do 27 grudnia 2022 roku, ale jednocześnie Żabka zastrzega, że kawonament w obniżonej cenie może wykupić tylko 30000 pierwszych użytkowników. Co ważne: mogą z niej skorzystać zarówno osoby, które jeszcze nie wykupiły kawonamentu, jak i te, które to już zrobiły (jak bowiem zostało wspomniane, jest on dostępny od początku listopada).

Ponadto trzeba pamiętać, że obniżona cena obowiązuje tylko w pierwszym okresie rozliczeniowym, tj. tyle zapłacicie za 30 dni subskrypcji. Jeśli z niej nie zrezygnujecie, odnowi się ona na kolejne 30 dni w regularnej cenie, czyli 49,99 złotych.

Przy okazji od siebie dodam, że jeśli zdecydujecie się na kawonament lub po prostu kupicie sobie kawę w Żabce, to polecam zapytać o cukier cynamonowy (jeśli ktoś z Was słodzi kawę – ja zawsze) – jeżeli nim posłodzicie napój, (dosłownie) poczujecie święta, wspaniałe uczucie.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że subskrybenci kawonamentu mogą odebrać maksymalnie jedną kawę dziennie – może to być kawa czarna, z mlekiem, flat white, latte, cappuccino, cortado, espresso, espresso doppio lub napój czekoladowy. Ponadto raz na 30 dni można odebrać dodatkowo dowolną kawę 200 ml z kawomatu lub muffina czekoladowego bądź straciatella (jednak dopiero po wykorzystaniu limitu na dany dzień).

Regulamin akcji promocyjnej „Świąteczna promocja na Kawonament”