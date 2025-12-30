Rewolucyjna zmiana w urzędach. Przygotuj się na utrudnienia

Już od 1 stycznia 2026 roku rozpocznie się nowa era w komunikacji z urzędami. W związku z tym planowane są prace techniczne i czasowa niedostępność wybranych usług online.

Od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia obowiązkowe dla urzędów i firm

Od 1 stycznia 2025 roku wszystkie podmioty publiczne oraz zawody zaufania są zobowiązane do korzystania z e-Doręczeń. Dnia 1 stycznia 2026 roku kończy się okres przejściowy dla e-Doręczeń w komunikacji urzędów z obywatelami i firmami. Oznacza to, że od początku przyszłego roku będzie to podstawowy sposób elektronicznego doręczania pism urzędowych. ePUAP natomiast ma być stosowany wyłącznie w określonych przepisami przypadkach.

Warto przypomnieć, że e-Doręczenia to cyfrowy odpowiednik listów poleconych za potwierdzeniem odbioru. W związku z tym od 1 stycznia 2026 roku możesz zostać poproszony/a o założenie adresu do doręczeń elektronicznych (ADE) podczas załatwiania sprawy urzędowej przez internet.

Skrzynkę do e-Doręczeń dla osoby fizycznej możesz założyć m.in. za pośrednictwem strony internetowej mobywatel.gov.pl. Trwa to kilka minut i jest proste oraz całkowicie bezpłatne. W innych przypadkach sugerowane jest skorzystanie z tego narzędzia.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

W przyszłości planowane jest udostępnienie skrzynki do e-Doręczeń w aplikacji mobilnej mObywatel. Osobom, które nie założą adresu do doręczeń elektronicznych (ADE), Poczta Polska dostarczy pismo z systemu za pośrednictwem listonosza.

Wdrożenie e-Doręczeń będzie wiązać się z przerwą w dostępie do wybranych usług

W związku z zakończeniem okresu przejściowego zaplanowano prace techniczne, w trakcie których część systemów i ich usług będzie czasowo niedostępna:

e-Doręczenia – 30.12, godz. 16:00-18:00 (wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznej z urzędami),

ePUAP – 30.12, godz. 18:00-23:30 (m.in. pismo ogólne do urzędu, składanie wniosków i pism),

mobywatel.gov.pl / Generator Formularzy – 30.12, godz. 19:00-00:00 (wypełnianie i wysyłanie formularzy online),

nFORMS – 30.12-31.12, godz. 20:00-1:30 (formularze i e-usługi udostępniane przez urzędy),

mObywatel – aplikacja mobilna (wybrane usługi) – 30.12, godz. 19:00-00:00 (wybrane sprawy urzędowe dostępne w aplikacji).

W trakcie prac usługi mogą być czasowo niedostępne, mogą pojawić się strony serwisowe oraz użytkownicy mogą zostać przekierowani na stronę gov.pl. Warto zatem zawczasu załatwić sprawę lub poczekać na zakończenie prac serwisowych, jeśli nie jest ona pilna.

e-Doręczenia obowiązkowe od 1 stycznia 2026 roku jeszcze nie dla wszystkich

Według harmonogramu podmioty niepubliczne, zarejestrowane w CEiDG do 31 grudnia 2024 r. (art. 152 ust. 3 ustawy), będą zobowiązane do korzystania z e-Doręczeń od 1 października 2026 roku, natomiast jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne i samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi hybrydowej (art. 155 ust. 6 ustawy), a także sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna (art. 155 ust. 7 ustawy) dopiero od 1 października 2029 roku.

Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło kod źródłowy mObywatela

Przy okazji warto wspomnieć, że zgodnie z zapowiedziami Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło kod źródłowy aplikacji mObywatel. Jest on dostępny pod tym adresem – wymagane jest zalogowanie się.

Tomasz Janusz, tytułujący się Prezesem Grupy @PortPolska i przewodniczącym @CPK_PL na portalu X (oba konta nie są oficjalne – to „konta parodystyczne”), ostro skrytykował udostępnienie kodu źródłowego rządowej aplikacji:

Tak dzisiaj @CYFRA_GOV_PL udostępniło dzisiaj kod źródłowy mObywatela.



Jutro postaram się napisać więcej, ponieważ chciałbym ten kod przejrzeć bliżej. Pierwsze wrażenie jest takie, że ktoś napluł w twarz wszystkim, którzy byli tym zainteresowani. Miałbym w tej chwili parę… https://t.co/7XvHHlybce pic.twitter.com/6xLlQVQlZe — Tomasz Janusz (@TomaszJanusz) December 30, 2025

31 grudnia 2025 roku (o godzinie 9:00) w aplikacji mObywatel zostanie natomiast udostępniony asystent AI.