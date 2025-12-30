Samsung nawalił. Aktualizacja do One UI 8 Watch zepsuła jego smartwatche

Udostępniona przed świętami Bożego Narodzenia aktualizacja do One UI 8 Watch dla smartwatchy z serii Galaxy Watch 4 okazała się wadliwa. Użytkownicy niektórych zegarków skarżą się na poważne problemy po jej zainstalowaniu.

Aktualizacja do One UI 8 Watch dla smartwatchy z serii Samsung Galaxy Watch 4 zepsuła część zegarków

Samsung udostępnił aktualizację do One UI 8 Watch dla smartwatchy z serii Galaxy Watch 4 w Polsce przed świętami Bożego Narodzenia, aczkolwiek niektórzy użytkownicy mogli cieszyć się nią nawet wcześniej. Pojawiły się jednak doniesienia, że po jej zainstalowaniu zaczęły występować problemy z poprawnym działaniem części zegarków.

Na forum Samsung Community jeden z właścicieli Galaxy Watch 4 Classic zgłosił, że po zainstalowaniu aktualizacji do One UI 8 Watch zegarek przestał rozpoznawać, kiedy znajduje się na nadgarstku użytkownika. W związku z tym przestały też działać funkcje odpowiedzialne za analizę składu ciała i wykonanie EKG.

Co dość… dziwne, smartwatch rozpoznaje, że został założony, ale tylko wtedy, gdy znajduje się na… wewnętrznej stronie nadgarstka. Noszenie go w ten sposób nie jest jednak komfortowe. Inni użytkownicy zasugerowali wyczyszczenie pamięci cache, zrestartowanie zegarka czy zainstalowanie wszystkich aktualizacji aplikacji Samsunga, lecz wcale to nie rozwiązało problemów, które pojawiły się po zainstalowaniu aktualizacji do One UI 8 Watch.

fot. NishwinS

Pod postem użytkownika, podpisującego się jako NishwinS, podobne problemy zgłosili też inni posiadacze modelu Galaxy Watch 4 Classic, zatem nie jest to odosobniony przypadek, w związku z czym być może warto wstrzymać się z aktualizacją do One UI 8 Watch, szczególnie że producent nie odniósł się do tej sytuacji.

Aktualizacja do One UI 8 Watch spowodowała też problemy na Galaxy Watch 4

Nie tylko posiadacze smartwatcha Samsung Galaxy Watch 4 Classic skarżą się na problemy po zainstalowaniu aktualizacji do One UI 8 Watch. Na platformie Reddit pojawił się wątek dotyczący modelu Galaxy Watch 4 – jeden z użytkowników pożalił się, że aktualizacja strasznie obciąża baterię i powoduje znaczne opóźnienia w działaniu zegarka.

Aktualizacja powodowała też problemy z tarczami – po kilku minutach zegarek zmieniał wybraną przez użytkownika tarczę na jedną z domyślnych. Ponadto nie zawsze działała funkcja Always on Display. Ostatecznie, pomimo początkowej niechęci, zdecydował się on na przywrócenie ustawień fabrycznych, co w jego przypadku pomogło – przywoływane problemy zniknęły.