Bezkonkurencyjna promocja. Tak tanio nigdy nie było

Nie zawsze tak jest, że nowa promocja jest lepsza od poprzedniej. W tym przypadku tak właśnie jednak jest. Nigdy wcześniej nie dało się tyle zaoszczędzić przy zakupie tego smartfona. Ta promocja jest bezkonkurencyjna.

Nowa, jeszcze lepsza promocja na „kontrowersyjny” smartfon. Teraz jeszcze bardziej opłaca się go kupić

Kiedy Motorola Edge 70 zadebiutowała w Polsce 5 listopada 2025 roku, jej sugerowana cena – wynosząca 3499 złotych – została ostro skrytykowana, bowiem trudno uznać ją za atrakcyjną. Na początku grudnia 2025 roku pojawiła się jednak promocja w Plusie, dzięki której można było odebrać 800 złotych z bankomatu po zakupie Motoroli Edge 70.

Miała ona obowiązywać do końca grudnia 2025 roku, lecz dziś Plus niespodziewanie ogłosił zmianę jej warunków. Na korzystniejsze, ponieważ osoby, które teraz kupią smartfon Motorola Edge 70, mogą odebrać z bankomatu już nie 800, a aż 1000 złotych! Oznacza to, że finalny koszt, jaki poniesiecie, to 2499 złotych, gdyż obowiązująca cena tego modelu to 3499 złotych (taka sama jest u wszystkich oficjalnych dystrybutorów).

Aby odebrać cashback, należy wysłać SMS o treści MOTO pod numer 661000883 do 14 stycznia 2026 roku. To jednak nie koniec, ponieważ wciąż obowiązuje promocja premierowa, w ramach której producent dorzuca nabywcom tej Motki zestaw akcesoriów, składający się z:

szybkiej ładowarki o mocy 68 W,

słuchawek Moto Buds Loop,

smartwatcha Moto Watch Fit

oraz lokalizatora Moto Tag.

Po zakupie smartfona należy zarejestrować go na tej stronie internetowej do 9 stycznia 2026 roku.

Jest też promocja na inne smartfony w Plusie

Choć nowa promocja na smartfon Motorola Edge 70 zdecydowanie jest najbardziej atrakcyjna, to Plus oferuje w obniżonych cenach również inne modele:

Według porównywarki Ceneo aktualnie Galaxy S25 FE, Galaxy A56, Motorola Edge 60 i Honor Magic V5 są najtaniej sprzedawane właśnie w Plusie. iPhone’a Air taniej kupicie natomiast w sklepach z elektroniką (za 4399 złotych).

Wszystkie ww. ceny obowiązują wyłącznie wtedy, gdy kupicie smartfon na raty 0% i wybierzecie 12 rat. Przy większej liczbie rat finalna kwota do zapłaty będzie wyższa.