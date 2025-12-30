Nowy rok – nowy Ty? Oto najpopularniejsze noworoczne postanowienia Polaków

Ostatnie dni starego roku to dla wielu osób czas na zdefiniowanie i podjęcie noworocznych postanowień. Polacy zdradzili, jakie mają plany i co ułatwia im ich realizację.

Noworoczne postanowienia coraz częściej dotyczą aktywności fizycznej

Już niebawem wejdziemy w 2026 rok. Dla jednych będzie to ciąg dalszy, a dla innych nowy początek. Przełom grudnia i stycznia to moment, w którym nie tylko podsumowujemy ostatnie miesiące, ale też planujemy zmiany. Nie da się ukryć, że dla sporej liczby Polaków są one związane z aktywnością fizyczną. Warto wspomnieć, że zgodnie z zaleceniami WHO już 150 minut umiarkowanego wysiłku w ciągu tygodnia (około 20 minut dziennie) wystarczy, aby poprawić swój psychofizyczny dobrostan.

W 2024 roku odnotowano, że co trzeci Polak (34%) zaplanował na nowy rok wzrost aktywności, a rok później takie deklaracje złożyło już 40% Polaków. Z badań przeprowadzonych przez SW Research na zlecenie Huawei CBG Polska na próbie obejmującej 1020 Polaków wynika, że najczęściej wybieraną formą aktywności jest spacer (73%). Specjaliści uważają, iż już 7 tysięcy kroków każdego dnia wystarczy, aby znacznie ograniczyć ryzyko chorób kardiologicznych, depresji czy demencji.

Polacy chcą w swoim życiu więcej sportu w 2026 roku (źródło: Huawei)

Ostatnie badania wskazały, jak istotna w realizacji noworocznych postanowień może być technologia. Już 69% Polaków monitoruje swoją aktywność fizyczną za pośrednictwem aplikacji mobilnych, w tym korzysta z:

licznika kalorii (73%),

monitoringu zdrowia (52%),

śledzenia postępów (48%).

Co Polacy sprawdzają najczęściej w aplikacjach do monitorowania treningów? (źródło: Huawei)

Aż 79% aktywnych Polaków, korzystających z ubieralnych smart urządzeń, deklaruje, iż sprzęt wspiera i pomaga utrzymać aktywny styl życia. Warto podkreślić, że w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2025 roku na świecie sprzedano prawie 120 milionów smartwatchy i 33 miliony smartbandów.

Czy smartwatche i smartbandy pomagają w utrzymaniu aktywnego stylu życia?

Nie tylko aktywność – Polacy chcą w nowym roku zapanować nad swoją dietą

Noworoczne postanowienia zwykle obejmują znacznie więcej planów niż aktywność fizyczna. Polacy coraz częściej decydują się na dietę, a pomocne w tym mogą być aplikacje do liczenia kalorii np. Fitatu.

Ponad 75% osób, które zdecydowały się na dołączenie do społeczności Fitatu, na wstępie deklaruje chęć zredukowania masy ciała, ale nie tylko. Użytkownicy mają też w planach budowę masy mięśniowej czy utrzymanie masy ciała, a na start decydują się na tzw. pakiet mikrozmian, w tym picie większej ilości wody, planowanie posiłków, gotowanie dań w domu, uprawianie sportu czy wykonanie minimum 10 tysięcy kroków każdego dnia.

Wśród noworocznych postanowień Polacy najczęściej wymieniają chęć ograniczenia słodyczy i przekąsek (34%), wdrożenie aktywności fizycznej (22%), zmianę bądź utrzymanie masy ciała (16%), wprowadzenie zdrowszych nawyków żywieniowych (11%) czy ograniczenie używek (5%).

Wsparciem w realizacji celów na 2026 rok może być sztuczna inteligencja Fitatu AI, która ze zdjęć obliczy m.in. ilość kalorii. Dzięki najnowszej aktualizacji proces skanowania posiłku ma stać się jeszcze bardziej dokładny i wspomagać w precyzyjnym dopasowaniu składników i ich gramatury.

A Ty masz jakieś noworoczne postanowienia?