Aplikacja mObywatel uchroni Cię przed awizo w skrzynce

Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło nowelizację ustawy o doręczeniach elektronicznych. Dzięki nowej funkcji aplikacji mObywatel zapomnisz o awizach.

System e-Doręczenia może zostać zintegrowany z aplikacją mObywatel

System e-Doręczenia to rządowa poczta elektroniczna, za pośrednictwem której można odbierać ważną korespondencję. Jest on alternatywą dla tradycyjnych listów poleconych za potwierdzeniem odbioru. Od 1 stycznia 2025 roku e-Doręczenia stały się obowiązkowe w urzędach i instytucjach, a od 1 kwietnia 2025 roku również firmy wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS muszą mieć aktywne e-Doręczenia. Teraz Ministerstwo Cyfryzacji zaproponowało nowelizację ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Zgodnie z projektem, który został już wpisany do planu prac rządu, nowe zasady miałyby ułatwić zakładanie konta do e-Doręczeń, a także ulepszyć współpracę pomiędzy systemami. Najważniejsze jest jednak to, że skrzynka miałaby zostać zintegrowana z aplikacją mObywatel.

Oznacza to, że w rządowej apce mobilnej moglibyście odbierać swoje elektroniczne odpowiedniki listów poleconych za potwierdzeniem odbioru. Wiceminister cyfryzacji, Dariusz Standerski, zaznacza, że rozwiązanie to ma ułatwić kontakt z urzędami i usprawnić załatwianie codziennych spraw.

Zapowiedź usprawnień dla systemu e-Doręczenia (źródło: Ministerstwo Cyfryzacji)

Sporo zmian i usprawnień w e-Doręczeniach

Ministerstwo Cyfryzacji zaplanowało szereg usprawnień w e-Doręczeniach. Wśród nich znalazły się:

doprecyzowanie przepisów Publicznej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (PURDE) i Publicznej Usługi Hybrydowej (PUH);

uproszczenie i usprawnienie procedury tworzenia adresu do doręczeń elektronicznych (ADE);

zwiększenie spójności systemów teleinformatycznych i ułatwienie wymiany danych między bazą adresów elektronicznych (BAE), REGON, Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), systemami prowadzonymi przez organy samorządów zawodowych.

zintegrowanie PURDE z aplikacją mObywatel;

fikcja doręczenia w komunikacji z obywatelami i przedsiębiorcami;

zwolnienie z opłat w postępowaniach upadłościowych;

weryfikacja przesyłek papierowych w ramach usługi PUH.

W projekcie ujęto również nowe rozwiązanie w postaci Katalogu Podmiotów Publicznych (KPP). Jest to system, w którym mają zostać zgromadzone dane na temat każdego podmiotu publicznego i jednostek posiadających zadania o charakterze publicznym.

Przyjęcie projektu zaplanowano na trzeci kwartał 2025 roku. Z kolei zaktualizowane zasady wymiany korespondencji pomiędzy publicznymi podmiotami w ePUAP będą obowiązywały do 1 października 2029 roku.