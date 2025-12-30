Telewizor jak dzieło sztuki. Tak to widzi LG

Już za chwilę światło dzienne ujrzy LG Gallery TV – telewizor, który ma sprawiać wrażenie dzieła sztuki, a właściwie… do pewnego stopnia nawet nim być. Oto, co wiemy na jego temat już teraz.

Nowy telewizor LG to odpowiedź na Samsung The Frame

W 2017 roku firma Samsung zaserwowała nie lada niespodziankę w postaci telewizora The Frame, który był przystosowany do wyświetlania dzieł sztuki, a jego ekran otoczono (wymienną) ramą, przypominającą te, jakich używa się przy obrazach. Od tego czasu koreański producent zdążył udoskonalić swoją koncepcję, jak również doczekać się konkurencji – to przede wszystkim TCL Nxtframe oraz Hisense Canvas TV.

Styczniowe targi CES 2026 przyniosą kolejną wariację na ten temat. Swoją odpowiedź na The Frame Samsunga szykuje mianowicie firma LG. Projekt nazywa się Gallery TV i ma bardzo zbliżone założenia – ekran przystosowany do wyświetlania dzieł sztuki oraz wymienne, magnetyczne ramki, pasujące do całej koncepcji.

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy LG używa nazwy Gallery w kontekście swojego telewizora. Wcześniej jednak – kolejne modele z serii OLED G – cechowały się po prostu ultrasmukłą konstrukcją i uchwytem, dzięki któremu ekran doskonale przylegał do ściany. Bliżej niż do obrazu takiemu urządzeniu było więc do plakatu.

LG Gallery TV (fot. LG)

Co zaoferuje LG Gallery TV?

Ramki brzmią świetnie, ale jest też coś, co może się mniej podobać. Telewizory LG OLED z serii G plasowały się powyżej przeciętnej, zaś nowy LG Gallery TV zapowiada się na urządzenie co najwyżej średniej klasy. Wykorzysta panel typu LCD z podświetleniem MiniLED, zaoferuje rozdzielczość 4K i częstotliwość odświeżania 60 Hz oraz podstawowy procesor Alpha 7 AI.

Najjaśniejszym punktem specyfikacji wydaje się specjalna powłoka ekranu, która redukuje odblaski, dzięki czemu użytkownicy mają mieć możliwość podziwiania dzieł sztuki (jak i wszystkich innych treści) niezależnie od warunków oświetleniowych. Parametry obrazu mają w dodatku być optymalizowane w czasie rzeczywistym.

Szczegółowa specyfikacja nie została jeszcze ujawniona. Wiemy jedynie, że telewizor LG Gallery TV dostępny będzie w dwóch rozmiarach: 55 i 65 cali. Więcej konkretów poznamy podczas targów CES 2026. Podczas tej samej imprezy spodziewamy się zobaczyć nowe modele z głównych serii tego producenta, a także pierwszy telewizor Micro RGB w ofercie LG.

LG rozwija usługi Gallery+ i Gaming Portal

Telewizorowi towarzyszy platforma LG Gallery+, która zawiera ponad 4500 dzieł sztuki – zarówno klasycznych obrazów, jak i klatek filmowych czy wizualizacji z gier. Baza jest aktualizowana co miesiąc. Dodatkowo serwis może dopasować odtwarzaną muzykę do wybranego obrazu. Z tej platformy można korzystać także na innych telewizorach LG.

Podobnie ma się sprawa z LG Gaming Portal, czyli usługą umożliwiającą granie w gry wideo bez konieczności podłączania do telewizora konsoli czy komputera. W katalogu znajduje się ponad 4600 tytułów, a tuż przed końcem 2025 roku ich lista została wydłużona między innymi o Just Dance Now (pozwalające wykorzystać pilot TV w roli ruchowego kontrolera), Jeopardy!, Song Quiz, wyścigowe Asphalt Legends Unite czy też przygodowe My Little Puppy.

Nowe tytuły w LG Gaming Portal (fot. LG)

LG Gaming Portal jest dostępny w Polsce, ale podane wyżej tytuły jeszcze nie doczekały się premiery w naszym kraju. Niebawem powinno się to zmienić.