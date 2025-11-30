Ważny krok w rozwoju mObywatela jeszcze w tym roku

Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło datę, którą można uznać za jedną z ważniejszych w rozwoju aplikacji mObywatel. Zmiana ma wejść w życie do końca tego roku.

mObywatel – kiedy publikacja kodu źródłowego?

Na temat publikacji kodu źródłowego aplikacji mObywatel mówi się już od dłuższego czasu. Nie brakuje osób, które wskazują, że będzie to ważny krok w kierunku podniesienia poziomu prywatności i bezpieczeństwa użytkowników. Wypada jeszcze dodać, że początkowe plany zakładały udostępnienie kodu w ciągu roku od wejścia w życie ustawy o aplikacji mObywatel, czyli od 14 lipca 2023 roku.

Dziś wiemy, że nie udało się spełnić tej obietnicy. Powodem była zmiana ustawy, w której usunięto termin udostępnienia, co zostało podyktowane bezpieczeństwem i uzyskaniem opinii CSIRT-ów. Po drodze pojawiły się jeszcze inne terminy, ale okazuje się, że finalnie kazano nam czekać niemal do końca 2025 roku.

Serwis CyberDefence24 zwrócił się z pytaniem do Ministerstwa Cyfryzacji dotyczącym publikacji kodu aplikacji mObywatel. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że prace są na ukończeniu i to już z uwzględnieniem bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Ministerstwo Cyfryzacji zaznaczyło również, że przygotowywane rozwiązanie spełni wymogi ustawowe, a także wszystkie opinie otrzymane od trzech CSIRT-ów – ABW, NASK i MON. Natomiast – co kluczowe dla sprawy – udostępnienie kodu źródłowego zostało zaplanowane na 29 grudnia.

Data pokrywa się z terminem, który poznaliśmy jeszcze we wrześniu. Wówczas posłanka Paulina Matysiak, powołując się na odpowiedź sekretarza stanu Dariusza Standerskiego, poinformowała, że publikacja kodu ma nastąpić przed końcem 2025 roku.

Czy poznamy cały kod aplikacji mObywatel?

Wstępna informacja podana przez Polską Agencję Prasową na platformie X wskazywała, że zostanie udostępniony cały kod aplikacji. Wspomniany post został jednak usunięty. Natomiast Niebezpiecznik zauważa, że mogło dojść do drobnego nieporozumienia.

Co więcej, Niebezpiecznik, powołując się na osobę znającą szczegóły publikacji kodu, dodaje, że ujawnione mają być jedynie pozytywnie zaopiniowane fragmenty kodu.

Warto jeszcze wspomnieć, że w przypadku tej rządkowej aplikacji ostatnio dzieje się naprawdę sporo. Dowiedzieliśmy się, że warto sprawdzić aktualność zainstalowanej aplikacji mObywatel. Ponadto pojawiła się nowość dla nauczycieli w mObywatelu, a także mObywatel zyskał obsługę cyfrowej wersji legitymacji NSZZ Solidarność.