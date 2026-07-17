Masz smartfon tej marki? Nadchodzi (r)ewolucyjna zmiana

Właściciele smartfonów tego producenta muszą przygotować się na istotną zmianę na swoich urządzeniach. To jeden z efektów reorganizacji biznesu przez markę-matkę.

Posiadacze smartfonów marki Realme będą wkrótce korzystać z innego oprogramowania

Pierwszy smartfon Realme 1 zadebiutował w maju 2018 roku. Przez lata Realme funkcjonowało jako odrębna marka, jednak w 2026 roku Oppo zdecydowało się ponownie przejąć pełną kontrolę nad Realme, tak samo jak nad OnePlusem, a następnie dokonać reorganizacji, na skutek której OnePlus przestanie wprowadzać nowe produkty na rynki europejskie i północnoamerykańskie, a Realme na rynek chiński.

Wspomniana reorganizacja pociąga za sobą wiele skutków, w tym zakończenie rozwoju nakładek, instalowanych na smartfonach marek OnePlus i Realme. Tutaj trzeba przypomnieć, że Realme UI zostało wdrożone w 2020 roku i najnowszą wersją jest Realme UI 7, bazujące na Androidzie 16.

I równocześnie będzie to też ostatnie wydanie Realme UI, co potwierdził przedstawiciel indyjskiego oddziału marki. Poinformował on również, że nowe urządzenia Realme będą miały fabrycznie zainstalowaną nakładkę ColorOS, począwszy od ColorOS 17, bazującą na Androidzie 17.

O ile Android 17 został udostępniony w czerwcu 2026 roku (dla smartfonów Google Pixel i niedawno też wybranych marki Xiaomi), o tyle ColorOS 17 wciąż nie doczekał się oficjalnej prezentacji i nadal nie wiadomo, kiedy to się zmieni. Na pewno jednak nie w lipcu.

Masz smartfon marki Realme? Też wkrótce będziesz korzystać z ColorOS, a nie Realme UI

Przedstawiciel producenta poinformował również, że wprowadzone wcześniej na rynek smartfony marki Realme, które są objęte wsparciem, otrzymają aktualizację do ColorOS 17 (i nowszych w przyszłości), a nie kolejnej wersji Realme UI, którego rozwój został wstrzymany.

I choć będzie to istotna zmiana, to użytkownicy raczej nie powinni się jej obawiać i czuć się zagubieni po zainstalowaniu ColorOS na swoim smartfonie marki Realme, gdyż już wcześniej ColorOS i Realme UI były w wielu miejscach bardzo podobne do siebie.

Równocześnie można wyrażać nadzieję, że dzięki temu ColorOS będzie jeszcze lepiej dopracowany, kiedy programiści skupią się na jednej nakładce, a nie trzech różnych.

Koniec końców można też powiedzieć, że historia zatoczyła koło, ponieważ pierwsze smartfony marki Realme miały na pokładzie (lekko zmodyfikowany) ColorOS i teraz znów będzie on instalowany na urządzeniach z tej rodziny.