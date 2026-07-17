To świetny smartwatch, a w tej cenie – jeszcze lepszy

Wakacje w pełni, więc najlepszy moment na zbudowanie formy już był. Idealna okazja do tego, by sprawić sobie sprzęt, który pozwoli uzyskać lub utrzymać dobrą kondycję, jest jednak właśnie teraz. Wystartowała bowiem promocja na smartwatche i opaski Huawei.

Świetny Huawei Watch Fit 5 Pro w promocji – możesz go mieć za 999 złotych

„Jeśli ktoś szuka lekkiego smartwatcha z płatnościami, świetnym ekranem i baterią, o której ładowaniu nie trzeba pamiętać codziennie, masą opcji zdrowotnych i śledzenia aktywności oraz snu, może być naprawdę fajnym wyborem” – tak o zegarku Huawei Watch Fit 5 Pro pisała Kasia w recenzji, w której przyznała mu bardzo wysoką notę 9/10.

Standardowa cena tego modelu wynosi 1149 złotych, ale w ramach promocji można go kupić za 999 złotych, czyli taniej o półtorej stówki. Oferta dotyczy pomarańczowej wersji kolorystycznej, a więc dokładnie tej samej, którą testowała Kasia i którą możesz kojarzyć ze zdjęć.

Huawei Watch Fit 5 Pro – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Tym samym wariant Pro można mieć za jedyne 200 złotych więcej niż kosztuje podstawowy model Huawei Watch Fit 5, który to z kolei ja miałem przyjemność testować (i – tak – zdecydowanie była to przyjemność). Przy tak małej różnicy chyba bym jednak poszedł w Pro.

Ruszyła też promocja na opaski Huawei Band 11 i Band 11 Pro

Przy okazji przeceniono również opaski z serii Huawei Band 11, które zostały zaprezentowane w lutym 2026 roku. Można powiedzieć, że ponowiona została oferta premierowa, ponieważ urządzenia kosztują teraz tyle, ile w okresie zaraz po debiucie w Polsce. Oznacza to, że:

Huawei Band 11 z polimerową obudową można kupić za 179 złotych (zamiast 219 złotych),

Huawei Band 11 z aluminiową obudową można kupić za 199 złotych (zamiast 249 złotych),

a Huawei Band 11 Pro można kupić za 249 złotych (zamiast 299 złotych).

Wszystkie te opaski mają spory, bo 1,62-calowy wyświetlacz AMOLED o jasności 1500 nitów (lub nawet 2000 nitów w wariancie Pro). Oferują całodobowy monitoring zdrowia i aktywności, wyświetlają powiadomienia z telefonu i umożliwiają sterowanie odtwarzaczem muzycznym. Na jednym ładowaniu wytrzymują nawet dwa tygodnie, a model Pro – poza jaśniejszym ekranem – dorzuca do tego jeszcze wbudowany GPS. Wszystko to przy grubości poniżej 9 mm.

Huawei Watch Fit 5 Pro i Huawei Band 11 Pro – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Jeśli wahasz się, czy wybrać opaskę czy smartwatch – koniecznie sprawdź artykuł Kasi, w którym porównuje ona ze sobą właśnie Huawei Band 11 Pro i Huawei Watch Fit 5 Pro.

Promocja trwa do 2 sierpnia 2026 roku

Tymczasem dodam tylko, że opisywana promocja obowiązuje do 2 sierpnia 2026 roku (lub do wyczerpania zapasów), a skorzystać z niej można w oficjalnym sklepie Huawei oraz w sklepach sieci Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD i x-kom.