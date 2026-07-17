Patostreaming zakazany. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, mimo że „nie jest wolna od wad”

Prezydent RP Karol Nawrocki poinformował, że podpisał ustawę dotyczącą patostreamingu. Jednocześnie stwierdził, że zrobił to, mimo że nie jest ona wolna od wad.

Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą patostreamingu

Prace nad ustawą, zakazującej patostremingu, rozpoczęły się już w 2023 roku, jeszcze za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Koalicja 15 października po przejęciu władzy 13 grudnia 2023 roku kontynuowała je i w czerwcu 2026 roku Sejm RP przyjął ustawę o zakazie patostreamingu.

Dziś Prezydent RP Karol Nawrocki poinformował, że zdecydował się ją podpisać, mimo że – jak stwierdził – nie jest to ustawa wolna od wad, ponieważ brakuje w niej dostatecznie precyzyjnej definicji patostreamingu, a ponadto powstają też wątpliwości co do egzekwowania prawa wobec transmisji prowadzonych spoza granic Rzeczypospolitej.

Prezydent RP jest zdania, że te zastrzeżenia są poważne i powinny zostać uwzględnione w przyszłych pracach legislacyjnych, czego oczekuje od rządu, gdyż prawo musi być jednoznaczne, proporcjonalne i możliwe do skutecznego egzekwowania. Mimo to podpisał ustawę, ponieważ niedoskonałość przepisów nie może oznaczać bezczynności wobec przemocy, poniżania człowieka i wykorzystywania dzieci dla internetowej popularności oraz pieniędzy.

Karol Nawrocki podjął decyzję o podpisaniu ustawy dotyczącej patostreamingu po konsultacji m.in. z przedstawicielami prezydenckiej rady młodzieży.

Przy podejmowaniu decyzji wziąłem pod uwagę między innymi stanowisko przedstawicieli prezydenckiej Rady Młodzieży. Młodzi ludzie widzą, jak brutalne treści wpływają na ich rówieśników. Widzą, że zachowania, które jeszcze niedawno budziły powszechne oburzenie, są dziś… pic.twitter.com/2R9vuhKLBY — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) July 17, 2026

Jakie kary będą grozić za patostreaming?

Zgodnie z ustawą dotyczącą patostreamingu każdy, kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej publicznie rozpowszechnia treści przedstawiające:

popełnienie czynu zabronionego zagrożonego karą pozbawienia wolności, jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste,

przemoc wobec zwierzęcia z naruszeniem przepisów ustawy,

poniżające traktowanie innej osoby, nawet za jej zgodą,

podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat. Jeżeli jednak treści przedstawiają małoletniego, wówczas minimalna kara pozbawienia wolności to 3 miesiące, a maksymalna 5 lat.

Jednocześnie ustawa przewiduje, że za patostreaming nie zostanie uznany czyn podjęty w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, informacyjnej, prasowej lub naukowej albo w celu ochrony interesu publicznego.