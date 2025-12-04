Cztery smartfony z serii Redmi Note 15 w Europie. Mamy nowe informacje

Okazuje się, że nie tylko trzy, a aż cztery smartfony z serii Redmi Note 15 będą dostępne w Europie. Właśnie poznaliśmy wygląd, specyfikację i cenę czwartego modelu z tej rodziny.

Taki będzie smartfon Redmi Note 15 4G w Europie

Niedawno dowiedzieliśmy się, co zaoferują i ile będą kosztowały trzy smartfony z serii Redmi Note 15 w Europie. Do Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro 5G i Redmi Note 15 Pro+ 5G dołączy jednak jeszcze jeden model – Redmi Note 15 (4G).

Redmi Note 15 4G (źródło: Sparhandy)

Ujawnił to niemiecki operator Sparhandy, w którym można znaleźć już stronę, poświęconą temu modelowi. Znalazły się na niej zarówno rendery urządzenia, jak i jego specyfikacja, a nawet informacja o cenie. Xiaomi pozostaje jedynie oficjalnie zaanonsować ten sprzęt.

Smartfon Redmi Note 15 zaoferuje swoim właścicielom 6,77-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2392×1080 pikseli i jasności do 3200 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, obsługą palety kolorów DCI-P3 i ściemnianiem PWM 3840 Hz.

Redmi Note 15 4G (źródło: Sparhandy)

W okrągłym otworze w ekranie będzie znajdować się 20 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo. Na tyle natomiast swoje miejsce znajdą dwa aparaty: główny ze 108 Mpix matrycą i 2 Mpix czujnik głębi. Użytkownikowi służyć mają też procesor MediaTek Helio G100 Ultra, od 6 do 8 GB RAM i od 128 do 256 GB pamięci wewnętrznej.

Ponadto smartfon Redmi Note 15 (4G) będzie miał akumulator o pojemności 6000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 33 W oraz pyło- i wodoodporną obudowę (IP64).

Ile będzie kosztował smartfon Redmi Note 15 4G w Europie?

Niemiecki operator podaje przy smartfonie Redmi Note 15 (4G) ze 128 GB pamięci wbudowanej cenę w wysokości 199,90 euro, co jest równowartością około 850 złotych. Dla przypomnienia, według wcześniejszych doniesień, Redmi Note 15 5G ma kosztować w Europie od 299 euro (~1270 złotych), Redmi Note 15 Pro 5G od 399 euro (~1690 złotych), a Redmi Note 15 Pro+ 5G od 499 euro (~2120 złotych).

Redmi Note 15 (4G), Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro 5G i Redmi Note 15 Pro+ 5G – porównanie specyfikacji przed oficjalną premierą w Europie