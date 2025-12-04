Cztery smartfony z serii Redmi Note 15 w Europie. Mamy nowe informacje

Okazuje się, że nie tylko trzy, a aż cztery smartfony z serii Redmi Note 15 będą dostępne w Europie. Właśnie poznaliśmy wygląd, specyfikację i cenę czwartego modelu z tej rodziny.
Taki będzie smartfon Redmi Note 15 4G w Europie
Niedawno dowiedzieliśmy się, co zaoferują i ile będą kosztowały trzy smartfony z serii Redmi Note 15 w Europie. Do Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro 5G i Redmi Note 15 Pro+ 5G dołączy jednak jeszcze jeden model – Redmi Note 15 (4G).
Ujawnił to niemiecki operator Sparhandy, w którym można znaleźć już stronę, poświęconą temu modelowi. Znalazły się na niej zarówno rendery urządzenia, jak i jego specyfikacja, a nawet informacja o cenie. Xiaomi pozostaje jedynie oficjalnie zaanonsować ten sprzęt.
Smartfon Redmi Note 15 zaoferuje swoim właścicielom 6,77-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2392×1080 pikseli i jasności do 3200 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, obsługą palety kolorów DCI-P3 i ściemnianiem PWM 3840 Hz.
W okrągłym otworze w ekranie będzie znajdować się 20 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo. Na tyle natomiast swoje miejsce znajdą dwa aparaty: główny ze 108 Mpix matrycą i 2 Mpix czujnik głębi. Użytkownikowi służyć mają też procesor MediaTek Helio G100 Ultra, od 6 do 8 GB RAM i od 128 do 256 GB pamięci wewnętrznej.
Ponadto smartfon Redmi Note 15 (4G) będzie miał akumulator o pojemności 6000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 33 W oraz pyło- i wodoodporną obudowę (IP64).
Ile będzie kosztował smartfon Redmi Note 15 4G w Europie?
Niemiecki operator podaje przy smartfonie Redmi Note 15 (4G) ze 128 GB pamięci wbudowanej cenę w wysokości 199,90 euro, co jest równowartością około 850 złotych. Dla przypomnienia, według wcześniejszych doniesień, Redmi Note 15 5G ma kosztować w Europie od 299 euro (~1270 złotych), Redmi Note 15 Pro 5G od 399 euro (~1690 złotych), a Redmi Note 15 Pro+ 5G od 499 euro (~2120 złotych).
Redmi Note 15 (4G), Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro 5G i Redmi Note 15 Pro+ 5G – porównanie specyfikacji przed oficjalną premierą w Europie
|Redmi Note 15 (4G)
|Redmi Note 15 5G
|Redmi Note 15 Pro 5G
|Redmi Note 15 Pro+ 5G
|Wyświetlacz
|AMOLED
6,77 cala
2392×1080 pikseli
120 Hz
jasność do 3200 nitów
PWM 3840 Hz
|AMOLED
6,83 cala
Full HD+
|POLED
6,83 cala
1,5K
|POLED
6,83 cala
2772×1280 pikseli
120 Hz
|Procesor
|MediaTek Helio G100
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
|MediaTek Dimensity 7400 Ultra
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
|RAM
|6/8 GB
|8 GB
|8 GB
|8 GB
|Pamięć wbudowana
|128/256 GB
|256 GB
|256 GB
|256/512 GB
|Akumulator
|6000 mAh
ładowanie do 33 W
|5520 mAh
ładowanie do 45 W
|6580 mAh
ładowanie do 45 W
|6500 mAh
ładowanie do 100 W
|Aparat na przodzie
|20 Mpix
|20 Mpix
|20 Mpix
|32 Mpix
|Aparat na tyle
|– 108 Mpix (główny)
– 2 Mpix (do pomiaru głębi)
|– 108 Mpix (główny)
– 8 Mpix (ultraszerokokątny)
|– 200 Mpix (główny)
– 8 Mpix (ultraszerokokątny)
– 2 Mpix (do makro)
|– 200 Mpix (główny)
– 8 Mpix (ultraszerokokątny)
– 2 Mpix (do makro)
|Wymiary
|b.d.
|164×75,42×7,35 mm
|163,61×78,09×7,78 mm
|163,34×78,31×7,91 mm
|Waga
|b.d.
|178 gramów
|210 gramów
|207 gramów
|Odporność
|IP64
|b.d.
|b.d.
|b.d.
|System operacyjny
|HyperOS 2
|b.d.
|b.d.
|Android 15