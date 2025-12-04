Smartfony

Cztery smartfony z serii Redmi Note 15 w Europie. Mamy nowe informacje

Okazuje się, że nie tylko trzy, a aż cztery smartfony z serii Redmi Note 15 będą dostępne w Europie. Właśnie poznaliśmy wygląd, specyfikację i cenę czwartego modelu z tej rodziny.

Taki będzie smartfon Redmi Note 15 4G w Europie

Niedawno dowiedzieliśmy się, co zaoferują i ile będą kosztowały trzy smartfony z serii Redmi Note 15 w Europie. Do Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro 5G i Redmi Note 15 Pro+ 5G dołączy jednak jeszcze jeden model – Redmi Note 15 (4G).

smartfon redmi note 15 4g smartphone
Redmi Note 15 4G (źródło: Sparhandy)

Ujawnił to niemiecki operator Sparhandy, w którym można znaleźć już stronę, poświęconą temu modelowi. Znalazły się na niej zarówno rendery urządzenia, jak i jego specyfikacja, a nawet informacja o cenie. Xiaomi pozostaje jedynie oficjalnie zaanonsować ten sprzęt.

Smartfon Redmi Note 15 zaoferuje swoim właścicielom 6,77-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2392×1080 pikseli i jasności do 3200 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, obsługą palety kolorów DCI-P3 i ściemnianiem PWM 3840 Hz.

smartfon redmi note 15 4g smartphone
smartfon redmi note 15 4g smartphone
Redmi Note 15 4G (źródło: Sparhandy)

W okrągłym otworze w ekranie będzie znajdować się 20 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo. Na tyle natomiast swoje miejsce znajdą dwa aparaty: główny ze 108 Mpix matrycą i 2 Mpix czujnik głębi. Użytkownikowi służyć mają też procesor MediaTek Helio G100 Ultra, od 6 do 8 GB RAM i od 128 do 256 GB pamięci wewnętrznej.

Ponadto smartfon Redmi Note 15 (4G) będzie miał akumulator o pojemności 6000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 33 W oraz pyło- i wodoodporną obudowę (IP64).

Ile będzie kosztował smartfon Redmi Note 15 4G w Europie?

Niemiecki operator podaje przy smartfonie Redmi Note 15 (4G) ze 128 GB pamięci wbudowanej cenę w wysokości 199,90 euro, co jest równowartością około 850 złotych. Dla przypomnienia, według wcześniejszych doniesień, Redmi Note 15 5G ma kosztować w Europie od 299 euro (~1270 złotych), Redmi Note 15 Pro 5G od 399 euro (~1690 złotych), a Redmi Note 15 Pro+ 5G od 499 euro (~2120 złotych).

Redmi Note 15 (4G), Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro 5G i Redmi Note 15 Pro+ 5G – porównanie specyfikacji przed oficjalną premierą w Europie

Redmi Note 15 (4G)Redmi Note 15 5GRedmi Note 15 Pro 5GRedmi Note 15 Pro+ 5G
smartfon redmi note 15 4g smartphoneprzedpremierowy render globalnej wersji smartfona xiaomi redmi note 15 5gprzedpremierowy render globalnej wersji smartfona xiaomi redmi note 15 pro 5gprzedpremierowy render globalnej wersji smartfona xiaomi redmi note 15 pro+ 5g
WyświetlaczAMOLED
6,77 cala
2392×1080 pikseli
120 Hz
jasność do 3200 nitów
PWM 3840 Hz		AMOLED
6,83 cala
Full HD+		POLED
6,83 cala
1,5K		POLED
6,83 cala
2772×1280 pikseli
120 Hz
ProcesorMediaTek Helio G100Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3MediaTek Dimensity 7400 UltraQualcomm Snapdragon 7s Gen 4
RAM6/8 GB8 GB8 GB8 GB
Pamięć wbudowana128/256 GB256 GB256 GB256/512 GB
Akumulator6000 mAh
ładowanie do 33 W		5520 mAh
ładowanie do 45 W		6580 mAh
ładowanie do 45 W		6500 mAh
ładowanie do 100 W
Aparat na przodzie20 Mpix20 Mpix20 Mpix32 Mpix
Aparat na tyle– 108 Mpix (główny)
– 2 Mpix (do pomiaru głębi)		– 108 Mpix (główny)
– 8 Mpix (ultraszerokokątny)		– 200 Mpix (główny)
– 8 Mpix (ultraszerokokątny)
– 2 Mpix (do makro)		– 200 Mpix (główny)
– 8 Mpix (ultraszerokokątny)
– 2 Mpix (do makro)
Wymiaryb.d.164×75,42×7,35 mm163,61×78,09×7,78 mm163,34×78,31×7,91 mm
Wagab.d.178 gramów210 gramów207 gramów
OdpornośćIP64b.d.b.d.b.d.
System operacyjnyHyperOS 2b.d.b.d.Android 15
