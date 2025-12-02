smartfon xiaomi redmi note 15 pro plus china smartphone
Redmi Note 15 Pro+ (źródło: Xiaomi)
Smartfony

Xiaomi szykuje potrójne uderzenie. Nowe smartfony wkrótce w sklepach

Grzegorz Dąbek·
Strona główna
Sprzęt
Smartfony
Xiaomi szykuje potrójne uderzenie. Nowe smartfony wkrótce w sklepach

Xiaomi przygotowuje się do wprowadzenia na globalny rynek trzech smartfonów. Już dziś, jeszcze przed oficjalną premierą, poznaliśmy ich specyfikacje oraz ceny w Europie.

Xiaomi wkrótce wprowadzi na globalny rynek trzy smartfony: Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro i Redmi Note 15 Pro+

Seria Redmi Note 15 zadebiutowała w Chinach w sierpniu 2025 roku i producent niedługo – w końcu – wprowadzi tę linię na globalny rynek. Już dziś wiadomo, czego się po niej spodziewać. Przede wszystkim, podobnie jak w ojczyźnie marki, na świecie również będą sprzedawane modele Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro i Redmi Note 15 Pro+.

Smartfon Redmi Note 15 w wersji globalnej będzie miał 6,83-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 oraz 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej, a także akumulator o pojemności 5520 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 45 W.

Ponadto globalna wersja Redmi Note 15 zaoferuje 108 Mpix aparat główny i 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle oraz 20 Mpix na przodzie. Smartfon będzie miał wymiary 164×75,42×7,35 mm i ważył 178 gramów.

przedpremierowy render globalnej wersji smartfona xiaomi redmi note 15 5g
przedpremierowy render globalnej wersji smartfona xiaomi redmi note 15 5g
przedpremierowy render globalnej wersji smartfona xiaomi redmi note 15 5g
Globalna wersja Redmi Note 15 5G (źródło: Ytechb)

Smartfon Redmi Note 15 Pro w wersji globalnej również będzie miał wyświetlacz o przekątnej 6,83 cala, ale już rozdzielczości 1,5K. Na jego pokładzie też znajdą się 8 GB RAM, 256 GB wbudowanej pamięci, 20 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo oraz 8 Mpix aparat ultraszerokokątny.

Ponadto smartfon Redmi Note 15 Pro, sprzedawany poza Chinami, zaoferuje procesor MediaTek Dimensity 7400 Ultra, 200 Mpix aparat główny, 2 Mpix aparat do zdjęć makro i akumulator o pojemności 6580 mAh ze wsparciem dla 45 W ładowania przewodowego. Całość będzie miała wymiary 163,61×78,09×7,78 mm i ważyła 210 gramów.

przedpremierowy render globalnej wersji smartfona xiaomi redmi note 15 pro 5g
przedpremierowy render globalnej wersji smartfona xiaomi redmi note 15 pro 5g
przedpremierowy render globalnej wersji smartfona xiaomi redmi note 15 pro 5g
przedpremierowy render globalnej wersji smartfona xiaomi redmi note 15 pro 5g
Redmi Note 15 Pro 5G – wersja globalna (źródło: Ytechb)

Ostatni z trójki, smartfon Redmi Note 15 Pro+, ma cechować się podobną specyfikacją, aczkolwiek będzie dostępny też w konfiguracji z 512 GB pamięci i zaoferuje 32 Mpix aparat na przodzie, procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 oraz akumulator o pojemności 6500 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 100 W. Jego wymiary i waga wyniosą zaś odpowiednio 163,34×78,31×7,91 mm i 207 gramów.

przedpremierowy render globalnej wersji smartfona xiaomi redmi note 15 pro+ 5g
przedpremierowy render globalnej wersji smartfona xiaomi redmi note 15 pro+ 5g
przedpremierowy render globalnej wersji smartfona xiaomi redmi note 15 pro+ 5g
Redmi Note 15 Pro+ 5G – wersja globalna (źródło: Ytechb)

Globalna wersja Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro i Redmi Note 15 Pro+ – porównanie specyfikacji przed premierą

Redmi Note 15Redmi Note 15 ProRedmi Note 15 Pro+
WyświetlaczAMOLED
6,83 cala
Full HD+		POLED
6,83 cala
1,5K		POLED
6,83 cala
2772×1280 pikseli
120 Hz
ProcesorQualcomm Snapdragon 6 Gen 3MediaTek Dimensity 7400 UltraQualcomm Snapdragon 7s Gen 4
RAM8 GB8 GB8 GB
Pamięć wbudowana256 GB256 GB256/512 GB
Akumulator5520 mAh
ładowanie do 45 W		6580 mAh
ładowanie do 45 W		6500 mAh
ładowanie do 100 W
Aparat na przodzie20 Mpix20 Mpix32 Mpix
Aparat na tyle– 108 Mpix (główny)
– 8 Mpix (ultraszerokokątny)		– 200 Mpix (główny)
– 8 Mpix (ultraszerokokątny)
– 2 Mpix (do makro)		– 200 Mpix (główny)
– 8 Mpix (ultraszerokokątny)
– 2 Mpix (do makro)
Wymiary164×75,42×7,35 mm163,61×78,09×7,78 mm163,34×78,31×7,91 mm
Waga178 gramów210 gramów207 gramów

Tyle mają kosztować Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro i Redmi Note 15 Pro+ w Europie (ceny)

Według przedpremierowych informacji, Redmi Note 15 ma kosztować w Europie od 299 euro (równowartość około 1270 złotych), Redmi Note 15 Pro od 399 euro (~1690 złotych), a Redmi Note 15 Pro+ od 499 euro (~2120 złotych).

Data globalnej premiery serii Redmi Note 15 nie jest znana, ale można spodziewać się jej na początku 2026 roku.

Zobacz również

Obserwuj nas