Xiaomi szykuje potrójne uderzenie. Nowe smartfony wkrótce w sklepach

Xiaomi przygotowuje się do wprowadzenia na globalny rynek trzech smartfonów. Już dziś, jeszcze przed oficjalną premierą, poznaliśmy ich specyfikacje oraz ceny w Europie.

Xiaomi wkrótce wprowadzi na globalny rynek trzy smartfony: Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro i Redmi Note 15 Pro+

Seria Redmi Note 15 zadebiutowała w Chinach w sierpniu 2025 roku i producent niedługo – w końcu – wprowadzi tę linię na globalny rynek. Już dziś wiadomo, czego się po niej spodziewać. Przede wszystkim, podobnie jak w ojczyźnie marki, na świecie również będą sprzedawane modele Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro i Redmi Note 15 Pro+.

Smartfon Redmi Note 15 w wersji globalnej będzie miał 6,83-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 oraz 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej, a także akumulator o pojemności 5520 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 45 W.

Ponadto globalna wersja Redmi Note 15 zaoferuje 108 Mpix aparat główny i 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle oraz 20 Mpix na przodzie. Smartfon będzie miał wymiary 164×75,42×7,35 mm i ważył 178 gramów.

Globalna wersja Redmi Note 15 5G (źródło: Ytechb)

Smartfon Redmi Note 15 Pro w wersji globalnej również będzie miał wyświetlacz o przekątnej 6,83 cala, ale już rozdzielczości 1,5K. Na jego pokładzie też znajdą się 8 GB RAM, 256 GB wbudowanej pamięci, 20 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo oraz 8 Mpix aparat ultraszerokokątny.

Ponadto smartfon Redmi Note 15 Pro, sprzedawany poza Chinami, zaoferuje procesor MediaTek Dimensity 7400 Ultra, 200 Mpix aparat główny, 2 Mpix aparat do zdjęć makro i akumulator o pojemności 6580 mAh ze wsparciem dla 45 W ładowania przewodowego. Całość będzie miała wymiary 163,61×78,09×7,78 mm i ważyła 210 gramów.

Redmi Note 15 Pro 5G – wersja globalna (źródło: Ytechb)

Ostatni z trójki, smartfon Redmi Note 15 Pro+, ma cechować się podobną specyfikacją, aczkolwiek będzie dostępny też w konfiguracji z 512 GB pamięci i zaoferuje 32 Mpix aparat na przodzie, procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 oraz akumulator o pojemności 6500 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 100 W. Jego wymiary i waga wyniosą zaś odpowiednio 163,34×78,31×7,91 mm i 207 gramów.

Redmi Note 15 Pro+ 5G – wersja globalna (źródło: Ytechb)

Globalna wersja Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro i Redmi Note 15 Pro+ – porównanie specyfikacji przed premierą

Redmi Note 15 Redmi Note 15 Pro Redmi Note 15 Pro+ Wyświetlacz AMOLED

6,83 cala

Full HD+ POLED

6,83 cala

1,5K POLED

6,83 cala

2772×1280 pikseli

120 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 MediaTek Dimensity 7400 Ultra Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 RAM 8 GB 8 GB 8 GB Pamięć wbudowana 256 GB 256 GB 256/512 GB Akumulator 5520 mAh

ładowanie do 45 W 6580 mAh

ładowanie do 45 W 6500 mAh

ładowanie do 100 W Aparat na przodzie 20 Mpix 20 Mpix 32 Mpix Aparat na tyle – 108 Mpix (główny)

– 8 Mpix (ultraszerokokątny) – 200 Mpix (główny)

– 8 Mpix (ultraszerokokątny)

– 2 Mpix (do makro) – 200 Mpix (główny)

– 8 Mpix (ultraszerokokątny)

– 2 Mpix (do makro) Wymiary 164×75,42×7,35 mm 163,61×78,09×7,78 mm 163,34×78,31×7,91 mm Waga 178 gramów 210 gramów 207 gramów

Tyle mają kosztować Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro i Redmi Note 15 Pro+ w Europie (ceny)

Według przedpremierowych informacji, Redmi Note 15 ma kosztować w Europie od 299 euro (równowartość około 1270 złotych), Redmi Note 15 Pro od 399 euro (~1690 złotych), a Redmi Note 15 Pro+ od 499 euro (~2120 złotych).

Data globalnej premiery serii Redmi Note 15 nie jest znana, ale można spodziewać się jej na początku 2026 roku.