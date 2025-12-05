Tani telewizor MiniLED? Sharp ma coś takiego

Na polskim rynku zadebiutowały telewizory Sharp z serii JP. To stosunkowo tanie urządzenia o całkiem niezłej specyfikacji, której najjaśniejszymi punktami są podświetlenie MiniLED, technologia QLED i system Google TV.

Sharp pokazał telewizory stworzone z myślą o typowym Kowalskim: QLED, MiniLED i niska cena

Telewizory Sharp z serii JP zostały wyposażone w wyświetlacze LCD o rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 60 Hz – parametry absolutnie typowe dla pogranicza niskiej i średniej półki cenowej. To, na co bardziej warto zwrócić uwagę, to technologia Quantum Dot (QLED), stanowiąca obietnicę niezłego odwzorowania kolorów, obsługa HDR10 i Dolby Vision dla wysokiego kontrastu oraz podświetlenie MiniLED, pozwalające liczyć na niezłą jasność i lokalne ściemnianie na wysokim poziomie.

Niestety producent nie zdradza wielu istotnych szczegółów, jak chociażby liczba stref wygaszania czy technologia panelu. I tak jednak jako całość zapowiada się to całkiem przyzwoicie. Wspomnę od razu o systemie audio, dostrojonym przez inżynierów Harman/Kardon i tworzonym przez głośniki stereo o łącznej mocy 24 W. Obsługuje również format Dolby Atmos, ale przy takiej konfiguracji na szczególnie przekonujące efekty przestrzenne raczej bym się nie nastawiał.

Sharp JP 7000 (źródło: Sharp)

Niezaprzeczalnym atutem serii JP wydaje się system Google TV. Dzięki niemu można uruchomić na dużym ekranie praktycznie każdą popularną usługę VOD. Można też liczyć na przejrzysty interfejs, intuicyjną obsługę i dostęp do przydatnych funkcji, takich jak sterowanie głosowe. Za połączenie z internetem odpowiadają port LAN oraz moduł Wi-Fi. Można także skorzystać z technologii Bluetooth oraz gniazd HDMI i USB. Dopełnieniem całości są tunery DVB-T2/C/S2.

Ile kosztują telewizory Sharp z serii JP 7000 w Polsce?

Podsumowując, nie jest to specyfikacja, która imponuje, ale wydaje się zdecydowanie wystarczająca, by sprostać wymaganiom zwykłych użytkowników o niezbyt dużych wymaganiach.

Sharp odpowiednio dostosował do tego także cennik serii JP 7000. Przedstawia się on tak, że:

model o przekątnej 50 cali kosztuje 1899 złotych,

model o przekątnej 55 cali kosztuje 2199 złotych,

model o przekątnej 65 cali kosztuje 2999 złotych,

a model o przekątnej 75 cali kosztuje 4299 złotych.

Przy czym w polskich sklepach internetowych aktualnie bez problemu da się kupić jedynie dwa pośrednie warianty: 55 i 65 cali.