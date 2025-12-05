Tani telewizor MiniLED? Sharp ma coś takiego

Na polskim rynku zadebiutowały telewizory Sharp z serii JP. To stosunkowo tanie urządzenia o całkiem niezłej specyfikacji, której najjaśniejszymi punktami są podświetlenie MiniLED, technologia QLED i system Google TV.
Sharp pokazał telewizory stworzone z myślą o typowym Kowalskim: QLED, MiniLED i niska cena
Telewizory Sharp z serii JP zostały wyposażone w wyświetlacze LCD o rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 60 Hz – parametry absolutnie typowe dla pogranicza niskiej i średniej półki cenowej. To, na co bardziej warto zwrócić uwagę, to technologia Quantum Dot (QLED), stanowiąca obietnicę niezłego odwzorowania kolorów, obsługa HDR10 i Dolby Vision dla wysokiego kontrastu oraz podświetlenie MiniLED, pozwalające liczyć na niezłą jasność i lokalne ściemnianie na wysokim poziomie.
Niestety producent nie zdradza wielu istotnych szczegółów, jak chociażby liczba stref wygaszania czy technologia panelu. I tak jednak jako całość zapowiada się to całkiem przyzwoicie. Wspomnę od razu o systemie audio, dostrojonym przez inżynierów Harman/Kardon i tworzonym przez głośniki stereo o łącznej mocy 24 W. Obsługuje również format Dolby Atmos, ale przy takiej konfiguracji na szczególnie przekonujące efekty przestrzenne raczej bym się nie nastawiał.
Niezaprzeczalnym atutem serii JP wydaje się system Google TV. Dzięki niemu można uruchomić na dużym ekranie praktycznie każdą popularną usługę VOD. Można też liczyć na przejrzysty interfejs, intuicyjną obsługę i dostęp do przydatnych funkcji, takich jak sterowanie głosowe. Za połączenie z internetem odpowiadają port LAN oraz moduł Wi-Fi. Można także skorzystać z technologii Bluetooth oraz gniazd HDMI i USB. Dopełnieniem całości są tunery DVB-T2/C/S2.
Ile kosztują telewizory Sharp z serii JP 7000 w Polsce?
Podsumowując, nie jest to specyfikacja, która imponuje, ale wydaje się zdecydowanie wystarczająca, by sprostać wymaganiom zwykłych użytkowników o niezbyt dużych wymaganiach.
Sharp odpowiednio dostosował do tego także cennik serii JP 7000. Przedstawia się on tak, że:
- model o przekątnej 50 cali kosztuje 1899 złotych,
- model o przekątnej 55 cali kosztuje 2199 złotych,
- model o przekątnej 65 cali kosztuje 2999 złotych,
- a model o przekątnej 75 cali kosztuje 4299 złotych.
Przy czym w polskich sklepach internetowych aktualnie bez problemu da się kupić jedynie dwa pośrednie warianty: 55 i 65 cali.