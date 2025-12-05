iPhone Air nie jest najlepszą „inwestycją”

Już dawno żaden smartfon Apple nie wzbudzał tyle emocji, ile iPhone Air, który został zaprezentowany 9 września 2025 roku. Osoby, które zdecydują się na jego zakup, muszą być świadome jego ograniczeń, ale właśnie okazuje się, że nie tylko.

Chcesz kupić iPhone’a Air? Spoko, ale nie licz, że potem sprzedasz go w dobrej cenie

Każdy smartfon z czasem traci na wartości, ale przeważnie iPhone’y można sprzedać za niezłe pieniądze nawet długo po premierze. Cena oczywiście zależy też od stanu, lecz modele w dobrym stanie da się „opchnąć” w dobrej cenie. Co jest związane również z faktem, że chętnych na iPhone’y nigdy nie brakuje.

Okazuje się jednak, że nie dotyczy to iPhone’a Air. Z analizy, przeprowadzonej przez SellCell, wynika, że w ciągu 10 tygodni od premiery kwota, za jaką można odsprzedać ten model, jest o nawet 47,7% niższa od jego ceny z dnia premiery. Średni spadek wynosi natomiast 44,3%, a najmniejszy 40,3%. To największy spadek wartości smartfona Apple w ciągu 10 tygodni od dnia premiery od 2022 roku.

Cena iPhone Air w Polsce leci na łeb, na szyję

W momencie premiery iPhone Air kosztował w Polsce od 5799 złotych – tyle trzeba było zapłacić za wersję 256 GB. Cenę wariantu z 512 GB pamięci wbudowanej ustalono na 6299 złotych, a topowej konfiguracji z 1 TB pamięci wewnętrznej na 7299 złotych.

Dziś iPhone Air 256 GB kosztuje w oficjalnej polskiej dystrybucji od 4799 złotych, czyli jest tańszy o 1000 złotych, podczas gdy ceny smartfonów z serii iPhone 17 pozostają na takim samym poziomie, jeśli w ogóle da się je kupić, gdyż nadal występują niedobory.

Na OLX iPhone Air jest sprzedawany jeszcze taniej – nieużywane egzemplarze można kupić już za ~4000 złotych, a używane za ~3500 złotych. Model ten nie jest zatem najlepszą „inwestycją” – nie należy nastawiać się, że sprzeda się go w dobrej cenie w przyszłości.