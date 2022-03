Wiosenna oferta Komputronik – do kupienia sprzęt w atrakcyjnych cenach

Akcja partnerska

Czujecie już zapach wiosny? Wraz z nadchodzącą nową porą roku Komputronik ogłosił promocję, która powinna przypaść do gustu osobom chcącym wymienić lub po prostu ulepszyć swój sprzęt. W ofercie sklepu znajdziemy masę opłacalnych urządzeń, które zapewnią wysoką wydajność podczas pracy oraz zabawy w te dłuższe, wiosenne dni.

Komputronik na wiosnę przecenia laptopy

Co musicie wiedzieć to fakt, że kupując sprzęt w wiosennej ofercie Komputronik, sklep daje nam możliwość na odłożenia płatności w czasie – możemy skorzystać z 30 odroczonych o 6 miesięcy rat, dzięki czemu za zakupy zapłacimy dopiero jesienią. Jest również opcja wyboru 10 rat RRSO 0% z odbiorem w sklepie stacjonarnym lub z dostawą (w przypadku zakupu przez internet), a także 20 rat z RSSO 0% przy zakupie usługi Zdalny Informatyk (kupno przez internet, odbiór zamówienia w sklepie).

Coś ze smartfonów na początek? Proszę bardzo!

Jeśli chodzi o smartfony, tutaj najciekawiej prezentuje się promocja na realme GT 2 Pro, który kosztuje 3499 złotych. Nie dajcie się jednak zwieść pozorom – taka cena standardowo dotyczy modelu w wariancie 8/128, natomiast w promocji jest dostępny model z 12 GB RAM i 256 GB pamięci, którego cena poza akcją wiosenną to 3799 złotych (taniej o 300 złotych).

Dodam też, że cena świetnego Samsunga Galaxy S20 FE wciąż utrzymuje się na poziome rewelacyjnych 1999 złotych, a w sprzedaży znajdziemy też Xiaomi Redmi Note 11S za 999 złotych, który w swojej cenie wygląda dość interesująco.

realme GT 2 Pro

Laptop jest nieocenionym narzędziem, które towarzyszy nam w codziennym życiu. Ten przenośny komputer osobisty pozwala uczyć się, pracować i bawić się niemalże wszędzie. Komputronik w swojej ofercie ma masę ciekawych propozycji, które teraz są dostępne w fajnych promocjach.

Dobrym tego przykładem jest laptop ASUS X515EA, który sprawdzi się jako domowy laptop multimedialny lub jako urządzenie do nauki hybrydowej dla ucznia czy studenta. Zapewnia solidną specyfikację do podstawowych zadań – procesor Intel Core i3, 4 GB pamięci operacyjnej oraz szybki dysk SSD o pojemności 256 GB. Do tego dochodzi Windows 10 S z aktywowaną licencją.

Aktualnie ASUS-a X515EA możemy kupić za 2099 złotych (taniej o 200 złotych).

A jeśli ktoś poszukuje solidnego ultrabooka z wyższej półki, stworzonego głównie do mniej wymagającej sprzętowo pracy, np. w edytorze tekstowym lub w arkuszu kalkulacyjnym, a nie chce sięgać po MacBooka, dobrym wyborem może się okazać urządzenie 2 w 1 – Microsoft Surface Laptop 4 z 15-calowym, dotykowym ekranem.

Omawiany wariant ma na pokładzie mocny procesor AMD Ryzen 7, sparowany z 8 GB pamięci RAM i 256 GB przestrzeni na dysku SSD z kartą graficzną Radeon RX Vega 8. Taka specyfikacja zapewni wysoką wydajność na długie lata. Urządzenie bazowo ma zainstalowanego Windowsa 10 w wersji Home, którego bezpłatnie możemy aktywować do Windowsa 11.

Surface Laptop 4 możemy teraz „wyrwać” o 1400 złotych taniej – w cenie 5999 złotych.

Komputronik obniżył także ceny laptopów stworzonych z myślą o graczach. Jedną z ciekawszych ofert jest z pewnością Lenovo Legion 5 z procesorem AMD Ryzen 7 5800H, 16 GB pamięci RAM, 1 TB na dysku SSD, wydajną kartą graficzną GeForce RTX 3070 i z 15-calowym ekranem IPS, odświeżanym w częstotliwości 165 Hz. Urządzenie zostało przecenione z 8290 na 7690 złotych – w tej cenie jest to zdecydowanie jeden z lepszych wyborów.

Podobnie jest w przypadku flagowego MSI GP66 Leopard z i7-11800H, 16 GB pamięci RAM, 1 TB SSD, GeForce RTX 3080 i ekranem 15,6 cala z odświeżaniem 144 Hz. Komputronik daje na niego aż 1000 złotych rabatu, dzięki czemu kupimy go za 9699 złotych. Użytkownik, który poszukuje laptopa o topowej specyfikacji, wybierając omawianą propozycję na pewno będzie zadowolony.

A może inny sprzęt?

W ofercie sklepu możemy znaleźć także peryferia i części komputerowe w bardzo atrakcyjnych, wręcz bezkonkurencyjnych, cenach. Dobrym tego przykładem jest procesor Intel Core i3-10100F, czyli wciąż solidna propozycja z niższej półki cenowej, która będzie idealna do taniego komputera do gier. W promocji Komputronik układ możemy kupić o 40 złotych taniej, w najniższej cenie na rynku – 339 złotych.

