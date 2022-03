Większość smartfonów to „masówki”, które mają sprzedać się w możliwie jak największej liczbie egzemplarzy. Jednocześnie na rynku można znaleźć też urządzenia, skierowane do ściśle określonej, często niezbyt licznej grupy klientów (zob. Bittium Tough Mobile 2). Samsung również tworzy takie smartfony i właśnie pojawiły się pierwsze informacje o nowym modelu dla „nieprzeciętnych” użytkowników.

Reklama

Większość smartfonów to „masówki” dla przeciętnych klientów

Mówi się, że jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Tak też jest w przypadku smartfonów – do tej pory na rynku nie zadebiutował uniwersalny model dla wszystkich i na pewno nigdy to nie nastąpi. Każdy klient ma bowiem określone oczekiwania oraz wymagania, i nie sposób uwzględnić ich wszystkich w jednym urządzeniu.

Nokia XR20 (fot. Kacper Żarski / Tabletowo.pl)

Najliczniejsza jest grupa „statystycznych” użytkowników, dla których najważniejszy jest aparat i czas pracy na jednym ładowaniu, a także ogólny design. Na rynku co chwilę debiutują ładne smartfony z dużymi ekranami i aparatami o wysokich rozdzielczościach oraz „wielkimi” akumulatorami, które można szybko naładować.

Reklama

„Typowy” smartfon nie jest jednak odpowiedni dla każdego. Są klienci, którzy ponad atrakcyjny design cenią sobie wytrzymałość i odporność na czynniki zewnętrzne oraz uszkodzenia. Wielkie, znane globalne marki, wprowadzają na rynek niewiele takich urządzeń – w większości robią to chińskie brandy. Samsung nie zapomina jednak o tych użytkownikach i przygotowuje dla nich nową propozycję.

Samsung przygotowuje nowy smartfon dla „nieprzeciętnych” klientów

Seria Galaxy XCover ma wieloletnią tradycję, a mimo to nie jest zbyt liczna. Co prawda brakłoby nam palców u jednej ręki, żeby wyliczyć wszystkie modele, wchodzące w skład tej rodziny, jednak premiera nowego smartfona to mini-ewenement.

Najnowszym modelem z rodziny XCover jest Galaxy XCover 5, który zadebiutował na początku marca 2021 roku. Ponad rok wcześniej, w styczniu 2020 roku, został zaprezentowany Galaxy XCover Pro, który wkrótce, ponad dwa lata po swojej premierze, doczeka się bezpośredniego następcy.

Galaxy XCover Pro (fot. Samsung)

Nadchodzący model nosi oznaczenie SM-G736B i zadebiutuje na rynku jako Samsung Galaxy XCover Pro 2. Producent być może nawet okrasi go dopiskiem „5G”, ponieważ nazwa kodowa wskazuje, że model ten będzie obsługiwał sieć piątej generacji (informuje o tym litera „B” na końcu).

Do tej pory żaden smartfon z serii XCover nie oferował obsługi sieci 5G – ten będzie zatem pierwszym i prawdopodobnie nie ostatnim, aczkolwiek trudno powiedzieć, kiedy producent wprowadzi na rynek kolejne modele. XCover Pro 2 ma zadebiutować dopiero za kilka miesięcy – latem 2022 roku.

Specyfikacja smartfona nie jest znana – na tę chwilę wiadomo jedynie o obsłudze sieci 5G. Prawdopodobnie jednak jeszcze przed oficjalną premierą w sieci pojawią się kolejne informacje na temat tego urządzenia i poznamy jego tajemnice.