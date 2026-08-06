Redmi 17 5G zadebiutował. I zaskoczył bardziej niż śnieg w zimie

Wydawało się, że wiedzieliśmy, jak będzie wyglądał i jaką specyfikację zaoferuje Redmi 17 5G. Chiński producent jednak zaskoczył bardziej niż śnieg w zimę, który jest coraz rzadszym widokiem w Polsce przez zmiany klimatu.

Nowy smartfon Xiaomi Redmi 17 5G zadebiutował w Chinach. Nie tego się spodziewaliśmy

Nowy smartfon Xiaomi Redmi 17 5G, który zadebiutował właśnie w Chinach, jest wyposażony w procesor Unisoc T8300 2,2 GHz z dwurdzeniowym GPU Mali G57 (6 nm) i 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.2 oraz – tutaj już w zależności od wersji – 4 lub 6 GB RAM LPDDR4X.

Smartfon Redmi 17 5G odda swoim właścicielom do dyspozycji też wyświetlacz LCD o przekątnej 6,9 cala i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli, który odświeży obraz z częstotliwością do 120 Hz i osiągnie jasność do 800 nitów. W górnej części ekranu jest wycięcie w kształcie litery „V”, w którym umieszczono 8 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo.

Redmi 17 5G (źródło: Xiaomi)

Po drugiej stronie Chińczycy umieścili z kolei 13 Mpix aparat. Ponadto nowy smartfon Xiaomi Redmi 17 5G oferuje Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5 (2,4 i 5 GHz), czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, dual SIM (2x nano SIM), slot na kartę microSD, jeden głośnik z funkcją zwiększenia głośności do 200% i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Energię do działania zapewni wszystkim podzespołom akumulator o – dość skromnej jak na nowy smartfon Xiaomi – pojemności 6300 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 15 W i po 1000 cyklach zachowa co najmniej 80% pierwotnej pojemności. Obsługiwane jest też zwrotne ładowanie przewodowe o mocy 7,5 W.

Smartfon Redmi 17 5G pracuje pod kontrolą systemu Android z nakładką HyperOS 3, ma wymiary 171,56×79,47×8,15 mm i waży 210 gramów.

Tyle kosztuje smartfon Redmi 17 5G (cena w Chinach)

Nowy smartfon Xiaomi Redmi 17 5G jest sprzedawany w Chinach w dwóch konfiguracjach pamięciowych:

4/128 GB za 1099 juanów (równowartość około 610 złotych),

6/128 GB za 1299 juanów (~720 złotych).

Przywoływane na początku niniejszego artykułu doniesienia wskazują, że smartfon Redmi 17 5G w takiej formie nie trafi do sprzedaży w Polsce. I to jest nawet dobra wiadomość, bo europejska wersja tego modelu zaoferuje lepszą specyfikację, w tym nowiutki procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5, akumulator o pojemności 7500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 45 W oraz 50 Mpix aparat na tyle.

Niestety, wpłynie to na cenę, bo smartfon Redmi 17 5G ma kosztować w Europie od ~1100 złotych.