Polacy pokochali kolejną usługę. Poczta Polska chwali się świetnym wynikiem

Usługa e-Doręczenia cieszy się wielką popularnością. Padł nowy rekord i niewykluczone, że na kolejny kamień milowy nie będziemy musieli długo czekać.

e-Doręczenia stały się standardem w urzędowej komunikacji

Wypada wyjaśnić, że e-Doręczenia to cyfrowy odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Rozwiązanie to powstało, aby zapewnić bezpieczną i prawnie skuteczna wymianę dokumentów z urzędami drogą elektroniczną. To wszystko bez męczenia się z awizo, czekania w kolejkach na poczcie i innych niedogodności.

Z e-Doręczeń mogą korzystać obywatele, przedsiębiorcy i instytucje publiczne. Zaletą jest również to, że pisma online – w przeciwieństwie do ich papierowych odpowiedników – można odebrać o dowolnej porze i z dowolnego miejsca. Dodatkowo cała historia korespondencji znajduje się w jednym miejscu.

Warto jeszcze przypomnieć, że od stycznia 2025 roku e-Doręczenia są obowiązkowe we wszystkich polskich urzędach. Natomiast wraz z 1 stycznia 2026 roku zobowiązane do elektronicznych doręczeń zostały także wszystkie instytucje publiczne. Ponadto w tym roku aplikacja mObywatel wzbogaciła się o e-Doręczenia oraz z naszego poradnika dowiesz się, jak założyć cyfrową skrzynkę i uruchomić e-Doręczenia.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Padła ważna liczba. 100 mln przesyłek w e-Doręczeniach

Wcześniej mogliśmy już usłyszeć, że usługa e-Doręczenia cieszy się szybko rosnącą popularnością. Otóż na koniec 2025 roku w Polsce aktywnych były nieco ponad 2 miliony adresów do doręczeń elektronicznych. Półtora miesiąca później było już ich ponad 3 miliony, a w połowie maja dowiedzieliśmy się, że założono 4 miliony skrzynek e-Doręczeń.

Teraz Poczta Polska pochwaliła się kolejnymi świetnymi wynikami. Liczba przesyłek wysłanych przez e-Doręczenia przekroczyła 100 mln. Co więcej, tylko od początku tego roku nadano ponad 50 mln przesyłek, a w Bazie Adresów Elektronicznych jest już 4,6 mln adresów.

Należy jeszcze wiedzieć, że na początku lipca Rządowe Centrum Legislacji przedstawiło projekty ustaw o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o wprowadzenie usprawnień na podstawie informacji i doświadczeń zebranych podczas wdrożenia systemu.

Wspomniany projekt dotyczy chociażby łatwiejszego wyszukiwania adresatów oraz sprawniejszego adresowania przesyłek. Zakłada też doprecyzowanie przypadków, w których e-Doręczenia nie mają zastosowania oraz wprowadza nowe zasady liczenia terminów oraz szereg innych, mniejszych zmian. Pod uwagę brana jest także integracja z systemami innych dostawców usług doręczania elektronicznego, aby dało się składać wnioski o usługi cyfrowe za pośrednictwem e-Doręczeń.

Przedstawione zmiany zapowiadają się na kolejny krok w dobrym kierunku. Jednak nic nie jest jeszcze pewne – ostateczny kształt projektu zależy od przyszłych prac legislacyjnych.