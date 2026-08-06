Jak sprzedają się nowe Samsungi w Europie? Tak się składa, że świetnie

Konkretnych liczb jeszcze nie znamy, ale Samsung pochwalił się, że już teraz ma olbrzymie powody do zadowolenia. Premiera Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8 okazała się naprawdę udana, także na Starym Kontynencie.

Udana premiera Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8 w Europie

Południowokoreański producent ujawnił, że jego nowe smartfony składane sprzedają się w Europie zdecydowanie lepiej niż Samsung Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7 w analogicznym okresie. Konkretnie sprzedało się aż o 20% więcej egzemplarzy, co przerosło nawet oczekiwania.

Najlepiej spośród całej trójki sprzedaje się Galaxy Z Fold 8 (to ten mniejszy). Postawiło na niego 2 na 5 klientów decydujących się na zakup nowego składaka z oferty Samsunga, jak podaje sam producent.

W osiągnięciu tak dobrych wyników sprzedaży nie przeszkodziły nawet wyraźnie wyższe ceny. Przypomnę, że Galaxy Z Flip 8 startuje z poziomu 5699 złotych (o 700 złotych wyższego niż poprzednik), Galaxy Z Fold 8 – od 8749 złotych, a za Galaxy Z Fold 8 Ultra trzeba zapłacić minimum 9599 złotych (podczas gdy poprzednika można było kupić o 800 złotych taniej).

Nowe smartfony zaliczyły także świetny start w Korei Południowej, gdzie zapasy wyczerpały się niedługo po rozpoczęciu przyjmowania zamówień przedpremierowych. Tutaj z kolei nie bez znaczenia może być fakt, że Samsung Galaxy Z Fold 8 (wraz z braćmi) jest dużo tańszy w Korei niż w Polsce.

Z ciekawostek Samsung wspomniał też o tym, że w tym roku aż trzy razy więcej posiadaczy Flipa wymieniło go na Folda (w porównaniu do poprzedniej generacji). Są to wprawdzie dane z USA, ale można przypuszczać, że podobnie jest w innych krajach. Bez wątpienia przyczyniła się do tego premiera bardziej kompaktowego modelu Galaxy Z Fold 8, który prędzej trafi w gusta użytkowników (ultramobilnego) Flipa.

Samsung Galaxy Z Fold 8 i Galaxy Z Fold 8 Ultra – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Rośnie zainteresowanie składanymi smartfonami

Statystyki te idealnie wpisują się w rynkowe prognozy, według których globalnie sprzedaż składanych smartfonów będzie w 2026 roku wyższa właśnie o 20% w porównaniu do roku ubiegłego.

Liderem tego sektora pozostać ma Samsung, chociaż najmocniej wzrost napędzać mają inne marki, na czele z Huawei i Apple. Ta druga prawdopodobnie zaprezentuje niebawem swój pierwszy smartfon składany, co spowoduje skok zainteresowania w czwartym kwartale.