15 GB internetu w prezencie. Idealnie na te upały

Upały nie dają wytchnienia, a to – czy się tego chce, czy nie chce – sprzyja spędzaniu czasu z telefonem. T-Mobile postanowił zadbać o to, by jego klientom nie zabrakło internetu w najmniej odpowiednim momencie – dlatego też zdecydował się na zaserwowanie im bonusowego pakietu, który można wygodnie aktywować w aplikacji.

Dodatkowe 15 GB internetu za darmo – od T-Mobile

Zasady są bardzo proste. Jeśli masz numer na kartę w T-Mobile lub Heyah (w tym drugim przypadku Mix również się kwalifikuje) i należysz do grona uczestników Magenta Moments, to możesz zupełnie za darmo otrzymać pakiet 15 GB internetu do wykorzystania w ciągu 7 dni od aktywacji. Haczyk? Cóż, właściwie jest tylko jeden – musisz to zrobić dość szybko. Akcja jest bowiem ekspresowa i trwa tylko od 5 do 9 sierpnia 2026 roku.

Bez zbędnego przedłużania, przejdźmy więc do tego, jak aktywować ten pakiet. Wystarczy, że uruchomisz aplikację Mój T-Mobile, a następnie w zakładce Moments odnajdziesz kafelek Łap słońce i bonus 15 GB. Kliknij go, wybierz kupon, wciśnij przycisk Odblokuj i potem Chcę zrealizować teraz. Później wystarczy już tylko wcisnąć przycisk Kupuję i płacę. Po chwili otrzymasz SMS, że usługa została aktywowana i od tego momentu możesz cieszyć się dodatkowymi gigabajtami.

Aktywacja bonusowego pakietu 15 GB internetu w aplikacji Mój T-Mobile (screeny: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Co jeszcze warto wiedzieć?

Z kwestii regulaminowych i formalnych – z tego dodatkowego pakietu internetu można korzystać wyłącznie w kraju. Najlepiej sprawdzi się więc właśnie podczas niekończącego się scrollowania i oglądania filmików w domu lub w ogrodzie albo też na wakacjach nad morzem, w górach czy nad jeziorem. Może się też przydać podczas city breaku, a polskie miasta mają w tym kontekście naprawdę sporo do zaoferowania.

Druga sprawa regulaminowa, o której warto wspomnieć, jest taka, że niewykorzystane gigabajty przepadną. Nie powstrzymuj się więc i wyciśnij ten dodatkowy pakiet do ostatniej kropli.