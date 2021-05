Premiera realme 8 5G w Polsce już za kilka dni. Mamy duże oczekiwania wobec ceny

Pierwsze smartfony z serii realme 8 zadebiutowały w Polsce już miesiąc temu, ale wiemy, że wkrótce dołączy do nich realme 8 5G. Polski oddział producenta ujawnił datę jego premiery w kraju nad Wisłą oraz pełną specyfikację nadchodzącej nowości. Ceny natomiast jeszcze nie znamy, ale mamy wysokie oczekiwania wobec niej.

Kiedy polska premiera smartfona realme 8 5G? Jaka będzie cena?

Dowiedzieliśmy się, że realme 8 5G zadebiutuje w Polsce w najbliższą środę, 12 maja 2021 roku. Konferencję, podczas której smartfon zostanie oficjalnie zaanonsowany w kraju nad Wisłą, będzie można obejrzeć na kanale realme Polska na YouTube. Przy okazji warto wspomnieć, że tego samego dnia, tylko kilka godzin później, Asus zaprezentuje serię ZenFone 8, na którą czekamy z niecierpliwością.

Reklama

Co ciekawe, jeszcze przed oficjalną premierą w Polsce producent ujawnił, jaka będzie specyfikacja realme 8 5G, ale nie zdradził cen tego smartfona w kraju nad Wisłą. Pod koniec kwietnia dowiedzieliśmy się jednak, że ma on kosztować w Europie od 199 euro, co aktualnie jest równowartością ~910 złotych.

Z podobnego poziomu startował realme 8, którego cena w Polsce zaczyna się od 899 złotych. Można zatem spodziewać się, że cena realme 8 5G również zostanie ustalona na 899 złotych za wersję 4 GB/64 GB. Jeśli tak się stanie, będzie to jeden z dwóch najtańszych smartfonów z modemem 5G w kraju nad Wisłą, obok Motoroli Moto G50.

Specyfikacja realme 8 5G

Najważniejszą informacją podczas polskiej premiery będą ceny, ponieważ specyfikacja realme 8 5G jest już znana. Producent ujawnił, że do Polski trafią dwie konfiguracje – oprócz wspomnianej 4 GB/64 również wersja z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, która powinna być 100 złotych droższa od podstawowej. realme zdradziło też, że klienci dostaną do wyboru dwie wersje kolorystyczne: czarną i niebieską (widoczną na zdjęciu tytułowym).





źródło: realme

Specyfikacja realme 8 5G obejmować będzie również procesor MediaTek Dimensity 700 z modemem 5G z obsługą sieci piątej generacji na obu slotach SIM (5G DSDS), dedykowany slot na kartę pamięci microSD do 1 TB, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, moduł NFC i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Ponadto specyfikacja realme 8 5G obejmie także 6,5-calowy wyświetlacz LCD IPS o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i 16 Mpix aparatem do selfie w lewym górnym rogu oraz trzy aparaty na panelu tylnym: 48 Mpix, 2 Mpix (do zdjęć makro) i 2 Mpix (do trybu portretowego).

Smartfon ma 8,5 mm grubości i waży 185 gramów. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem realme UI 2.0 i czerpać prąd z akumulatora o pojemności 5000 mAh.