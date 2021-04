realme 8 5G zmierza do Europy. Wiemy, ile będzie kosztował! Spoiler: warto czekać

Cena realme 8 5G, którą poznaliśmy w momencie premiery tego smartfona w Tajlandii, nie wyglądała zachęcająco. Okazuje się jednak, że w Europie będzie znacznie niższa! Warto zatem czekać na jego debiut na Starym Kontynencie.

Ze smutkiem przyjęliśmy informację, że cena realme 8 5G została ustalona w Tajlandii na 9999 tamtejszych batów, co jest równowartością ~1200 złotych. Dla porównania, realme 7 5G początkowo miał kosztować w Polsce 1299 złotych, ale ostatecznie jego cena została obniżona do 999 złotych, co sprawiło, że przez jakiś czas był to najtańszy smartfon z modemem 5G w kraju nad Wisłą. Co ciekawe, we wspomnianej Tajlandii jego cenę też ustalono na 9999 batów.

Cena realme 8 5G w Europie będzie bardzo atrakcyjna

Tajlandia do bardzo odległy kraj – w linii prostej dzieli ją od Polski 8065 kilometrów. Indie leżą trochę bliżej kraju nad Wisłą (6192 kilometrów), ale dlaczego w ogóle o tym piszę? Ano dlatego, że indyjski oddział realme również zaanonsował już model realme 8 5G i przy okazji ujawnił, kiedy i w jakiej cenie pojawi się on w Europie!

Mówiąc szczerze, nie spodziewaliśmy się takiego obrotu spraw, tym bardziej, że polski oddział realme nie przekazał żadnej informacji na temat tego smartfona. Wiemy już jednak, że cena realme 8 5G w Europie ma się zaczynać od 199 euro. Jego sprzedaż rozpocznie się w maju 2021 roku.

realme 8 5G (źródło: realme)

Podczas tej samej konferencji indyjski oddział realme przekazał, że realme 8 również trafi do sprzedaży w Europie w maju i także będzie kosztował od 199 euro. To dość zaskakujące ogłoszenie, ponieważ model ten jest dostępny w Polsce już od 13 kwietnia 2021 roku i zdążyliśmy go nawet przetestować (zob. recenzja realme 8).

Dzięki temu możemy jednak spodziewać się, że cena realme 8 5G w Polsce też będzie się zaczynać od 899 złotych (podobnie jak modelu bez modemu 5G). Co więcej, indyjski oddział realme zapowiedział, że lokalne przedstawicielstwa marki najprawdopodobniej przygotują specjalne ofert na start, zatem niewykluczone, że i klienci w Polsce mogą na takowe liczyć.

To całkowicie zmienia postać rzeczy – zapowiada się, że realme 8 5G będzie najtańszym smartfonem z modemem 5G w Polsce obok Moto G50, której cenę także ustalono na 899 złotych.