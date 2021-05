Asus od jakiegoś czasu ujawnia kolejne tajemnice smartfonów z serii ZenFone 8. Jednocześnie pojawiły się liczne, nieoficjalne doniesienia na ich temat. Teraz jednak w końcu, jeszcze przed oficjalną premierą, możemy zobaczyć, jak będą wyglądać nadchodzące nowości!

Tak będą wyglądać Asus ZenFone 8 i ZenFone 8 Flip! Piękna i bestia…?

Informacje, opublikowane przez serwis 91mobiles, potwierdzają nasze przypuszczenia, że to właśnie ZenFone 8 Flip będzie smartfonem z obracanym aparatem, podobnym do tego, jaki zastosowano w modelach Asus ZenFone 6 i Asus ZenFone 7 (Pro).

Asus ZenFone 8 Flip (źródło: 91mobiles)

Na pokładzie tego smartfona ma znaleźć się m.in. wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, a także procesor Qualcomm Snapdragon 888 ze zintegrowanym modemem 5G i obsługą WiFi 6 oraz 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej.

Ponadto specyfikacja ZenFone 8 Flip obejmie aparaty o rozdzielczości 64 Mpix (główny), 8 Mpix (tzw. teleobiektyw) i 12 Mpix. Co ciekawe, serwis źródłowy podaje, że ostatni z ww. będzie służył do wykonywania zdjęć makro, ale można się spodziewać, że zostanie doposażony w obiektyw ultraszerokokątny, bowiem trudno wyobrazić sobie inny scenariusz.

Smartfon zasili akumulator o pojemności 5000 mAh, a całość ma mieć wymiary 165×77,3×9,5 mm i ważyć 230 gramów.

Asus ZenFone 8 Flip (źródło: 91mobiles)

Z kolei podstawowy model, do tej pory określany mianem ZenFone 8 Mini, zostanie wyposażony w 5,92-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, a także procesor Qualcomm Snapdragon 888 z modemem 5G oraz 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Całość o wymiarach 148×68,5×9 mm i wadze 170 gramów zasili akumulator o pojemności 4000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 30 W.

Specyfikacja Asus ZenFone 8 ma objąć również aparat główny o rozdzielczości 64 Mpix na panelu tylnym, któremu towarzyszyć będzie drugi z 12 Mpix matrycą do ujęć szerokokokątnych i zdjęć makro. Do tego zaoferuje on funkcję nagrywania wideo w 8K.

Asus ZenFone 8 (źródło: 91mobiles)

Jak zostało wspomniane we wstępie, w ostatnim czasie Asus udostępnił kilka oficjalnych zapowiedzi modelu ZenFone 8, dzięki czemu wiemy, że oprócz ekranu z otworem zaoferuje też 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz pyło- i wodoszczelną obudowę z certyfikatem IP68.

Asus ZenFone 8, podobnie jak ZenFone 8 Flip, będzie dostępny na rynku w dwóch wersjach kolorystycznych. Prywatnie jestem jednak niemiło zaskoczony designem tego pierwszego, ponieważ smartfon wygląda (moim zdaniem) niespecjalnie atrakcyjnie, bo jakoś tak biednie i mocno przeciętnie, przynajmniej od tyłu.

Najważniejsza będzie jednak cena, a tę być może poznamy w momencie oficjalnej premiery, która zaplanowana jest na 12 maja 2021 roku (konferencja startuje o godzinie 19:00 czasu polskiego).