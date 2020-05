Jeśli uważasz tę markę za niegodną zaufania, to powinieneś czym prędzej zmienić zdanie

Mimo że segment smartfonów jest już bardzo mocno obstawiony, to co jakiś czas pojawia się na nim nowy gracz, który chce trochę namieszać na tym poletku. Nie jest to łatwe i nie wszystkim się to udaje, czego przykładem jest Essential (założył go Andy Rubin, zwany „ojcem Androida”). realme zdołało jednak podbić serca dziesiątek milionów klientów na całym świecie i nadszedł moment, aby uznać go za jednego z najbardziej liczących się producentów na rynku smar-telefonów.

realme mogło skończyć jak inni, ale odniosło sukces nie bez powodu

Doskonale pamiętam początki marki realme, bo było to bardzo niedawno – pierwszy smartfon zadebiutował na indyjskim rynku w maju 2018 rok, czyli zaledwie dwa lata temu. Początkowo skupiała się ona wyłącznie na sprzedaży urządzeń w tym kraju, ale w ostatnim czasie weszła oficjalnie do Chin i Europy, a w tym roku również bezpośrednio do Polski (wcześniej klienci w kraju nad Wisłą mogli zamawiać smart-telefony tego producenta w oficjalnym europejskim sklepie z darmową dostawą).

realme od samego początku stosuje bardzo agresywną politykę cenową i rywalizuje przede wszystkim z Xiaomi, co najmocniej widać w Indiach. Co warto podkreślić, pierwszy milion smartfonów sprzedała w tym kraju w zaledwie… 3 dni! Marka odniosła jednak sukces nie tylko dzięki temu, ale również (a może nawet przede wszystkim) dlatego, że stało za nią Oppo, które wspierało ją w początkowych etapach działalności (także w kwestiach dystrybucyjnych) – bez tego byłoby jej znacznie trudniej zdobyć serca klientów (i prawdopodobnie podzieliłaby los innych marek z Chin typu Oukitel, Doogee czy UMIDIGI).

Aktualnie realme wciąż ściśle współpracuje z Oppo na wielu płaszczyznach, lecz w przyszłości zamierza uzyskać całkowitą niezależność (o czym świadczy m.in. opracowanie własnego interfejsu realme UI).

realme zaczyna naprawdę liczyć się na rynku

realme, podobnie jak Xiaomi, buduje wokół siebie społeczność, co jest bardzo ważne w działalności każdego producenta. Jest ona coraz liczniejsza – według informacji przekazywanych przez firmę, z jej smartfonów na całym świecie korzysta już ponad 35 mln użytkowników. To ogromny sukces dla tak młodego gracza w tym segmencie, ale też w pełni zasłużony, gdyż większość jego urządzeń to godne zainteresowania propozycje.

Przy okazji warto przypomnieć, że (według Counterpoint) w trzecim kwartale 2019 roku realme był 7. największym producentem smart-telefonów w ujęciu globalnym. To o czymś świadczy. Polski oddział realme ujawnił zaś ostatnio, że do końca zeszłego roku marka sprzedała 25 mln smartfonów i aktualnie oficjalnie działa w 27 krajach na całym świecie.

Na załączonej powyżej grafice znajduje się niezaprezentowany jeszcze smartfon, którego premiery oczekujemy 25 maja 2020 roku. Tego dnia producent zaprezentuje też kilka innych urządzeń, w tym… telewizor typu Smart TV i wątpliwie atrakcyjny wizualnie smartwatch.

Źródło: Weibo via GSMArena; informacja prasowa