Spójrz na ten smartfon i spróbuj zgadnąć, ile kosztuje

Tak już jest, że najczęściej książkę ocenia się po okładce. Oukitel C18 Pro sprawia świetne pierwsze wrażenie i wcale nie wygląda na smartfon, za który trzeba zapłacić tak niewielką kwotę. Ciekawe, czy zgadniecie, ile kosztuje, sugerując się jedynie jego wyglądem?

Atrakcyjna i dużo niższa od oczekiwanej cena nie wzięła się znikąd. Producent musiał ograniczyć koszty, aby móc zaoferować ten smartfon w takiej, a nie innej cenie, choć sam design urządzenia może sugerować, że mamy do czynienia ze znacznie lepszą propozycją.

Oukitel C18 Pro – specyfikacja

Smartfon wyposażono w płaski wyświetlacz LCD o przekątnej 6,55 cala, proporcjach 20:9 i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli. W lewym górnym rogu ekranu znajduje się okrągły otwór. To już drugi po Oukitel C17 Pro model w ofercie tego producenta z takim rozwiązaniem na pokładzie. Oukitel nie ukrywa też, że ramka na dole jest dość szeroka (pozostałe trzy zapewne są jednak grubsze niż na renderach).

Sercem Oukitel C18 Pro jest ośmiordzeniowy (8x ARM Cortex-A53; 16 nm FinFET+) procesor MediaTek Helio P25 2,3 GHz z układem graficznym Mali-T880 MP2 900 MHz. Do tego smartfon oferuje 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 256 GB.

Producent chwali się też, że na tyle Oukitel C18 Pro umieszczono „prawdziwie” poczwórny aparat 16 Mpix z sensorem Sony + 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym o kącie widzenia 120° + 5 Mpix do zdjęć makro + 2 Mpix do pomiaru głębi. Modułowi towarzyszy także podwójna dioda doświetlająca, aczkolwiek Oukitel już nie podaje, czy pod nią (na tym czarnym obszarze) znajdują się jakieś dodatkowe czujniki, jednak wygląda na to, że dodano go tylko na renderach promocyjnych, bo na prawdziwym produkcie… go nie ma. Do selfie i rozmów wideo służy natomiast pojedynczy aparat o rozdzielczości 8 Mpix.

Oukitel C18 Pro oferuje również czytnik linii papilarnych (na panelu tylnym), Dual SIM, port USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon po wyjęciu z pudełka pracować będzie pod kontrolą systemu Android 9.0 Pie, ale producent obiecuje mu aktualizację do Androida 10 (podobno udostępni ją „wkrótce”). Urządzenie zasila akumulator o pojemności 4000 mAh (ładowanie 10 W). Całość ma grubość 8,8 mm.

Oukitel C18 Pro – cena

Regularną cenę tego smartfona ustalono na 149 dolarów (równowartość ~620 złotych). Do 25 kwietnia 2020 roku można go jednak kupić w oficjalnym sklepie marki Oukitel na platformie AliExpress za 104,49 USD/442,94 zł. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: czarna i fioletowa. Dostępne są też zestawy ze słuchawkami Xiaomi i kartą pamięci microSD.

Źródło: Oukitel

