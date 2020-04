Doogee X95 wygląda jakby luksusowo, ale to tylko pozory – jest naprawdę tani

Wbrew pozorom nie potrzeba wiele, aby smartfon wyglądał na droższy niż jest w rzeczywistości. Chińscy producenci opanowali tę umiejętność niemal do perfekcji, czego kolejnym przykładem (po chociażby Oukitel C18 Pro) jest Doogee X95. Model ten prezentuje się świetnie, a jednocześnie jest naprawdę tani. W parze z niewysoką ceną idzie jednak adekwatnie „niewygórowana” specyfikacja techniczna.

Przynajmniej na grafikach przygotowanych przez Doogee, smartfon wygląda jak model z wyższej średniej półki, choć nie można wykluczyć, że nie oddają one w pełni rzeczywistego wyglądu Doogee X95. To bowiem dość powszechna praktyka wśród mniej znanych marek z Chin, choć i większym firmom też się to zdarza. Producentowi udało się jednak przyciągnąć uwagę mediów, a to najważniejsze i jednocześnie pierwszy krok, aby skłonić klientów do zakupu.

Doogee X95 – specyfikacja

Smartfon wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 6,52 cala i proporcjach 19:9 z wycięciem w kształcie litery „V” w górnej części. Ekran o jasności maksymalnej 600 nitów chroni tafla szkła Corning Gorilla Glass. Według deklaracji producenta, współczynnik screen to body ratio wynosi „ponad 90%”.

Sercem Doogee X95 jest procesor, o istnieniu którego większość z Was mogła już zapomnieć – MediaTek MT6737, który składa się z czterech rdzeni ARM Cortex-A53 o maksymalnej częstotliwości 1,3 GHz i grafiki ARM Mali-T720. Układ został zaprojektowany w 28-nm procesie technologicznym. Do tego smartfon oferuje 2 GB RAM i 16 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD.

Na przodzie smartfona znajduje się pojedynczy aparat o rozdzielczości 5 Mpix, natomiast na jego tyle potrójny 13 Mpix + 2 Mpix (do zdjęć portretowych) + 2 Mpix. Co ciekawe, według Doogee ten ostatni to teleobiektyw, który pozwoli uzyskać 2x zoom (tiaaa). Doogee X95 oferuje też modem LTE, hybrydowy Dual SIM (2x nano SIM lub nano SIM + microSD) i akumulator o pojemności 4350 mAh (ładowanie 10 W) z funkcją power banka. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 10.

Doogee X95 – cena, dostępność

Regularną cenę tego smartfona ustalono na 99,99 dolarów (równowartość ~420 złotych), jednak aktualnie można kupić go taniej – za 59,99 USD w oficjalnym sklepie internetowym marki Doogee (w dodatku klienci mogą przy okazji dostać zestaw 10 maseczek za 1 centa) lub za 69,99 USD/300,02 zł na platformie AliExpress. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: czarna, niebieska i zielona.

