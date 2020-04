Smartwatch realme nie odróżni się od chińskiej tandety. Ten design to porażka

Jest takie powiedzenie: jak cię widzą, tak cię piszą. Smartwatch realme nie robi zbyt dobrego pierwszego wrażenia, ponieważ pod względem designu przypomina tanie smart-zegarki wątpliwej jakości, których w brut w chińskich sklepach wysyłkowych. Miejmy nadzieję, że przygotowywane urządzenie będzie on nich znacznie lepsze, a jednocześnie tylko niewiele droższe, gdyż tego oczekujemy od tej marki.

CEO indyjskiego oddziału realme jakiś czas temu zdradził, że trwają prace nad smartwatchem, lecz nie ujawnił wówczas żadnych informacji na jego temat. Będzie on jednak kolejnym urządzeniem tej marki z segmentu wearables, bowiem wprowadziła ona już na rynek opaskę realme Band i słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (TWS) realme Buds Air (bardzo ciekawe swoją drogą).

Smartwatch realme

Serwis xda-developers opublikował grafikę, która zdradza dokładny wygląd nadchodzącego smart-zegarka realme. Nie prezentuje się on jednak zbyt atrakcyjnie – pod względem designu przypomina chińską tandetę, której od groma można znaleźć w ofercie sklepów wysyłkowych z Państwa Środka, ewentualnie smartwatch dla dzieci. Góra urządzenia jest tylko w części wypełniona ekranem – otaczają go bardzo szerokie ramki, a w dodatku na dolnej umieszczono logo firmy. Nie spodziewaliśmy się czegoś takiego po producencie, który tworzy bardzo atrakcyjne wizualnie smartfony (z równie ciekawą specyfikacją).

Na załączonej powyżej grafice można też dostrzec, że smartwatch realme ma tylko jeden fizyczny przycisk (po prawej stronie). Na razie nie wiadomo, czy paski będzie się dało wymienić we własnym zakresie. Nie widać również zapięcia, ale ogólnie da się zauważyć inspirację Apple Watchem w tym aspekcie. Pod spodem widać zaś pulsometr i złącze do ładowania (zapewne posłuży do tego ładowarka magnetyczna).

Smartwatch realme – specyfikacja

Serwis xda-developers podzielił się też kilkoma informacjami na temat specyfikacji smartwatcha realme. Urządzenie zaoferuje dotykowy wyświetlacz TFT LCD o przekątnej 1,4 cala i rozdzielczości 320×320 pikseli, którą jak najbardziej można uznać za przyzwoitą. Zegarek zasili akumulator o pojemności 160 mAh, który powinien zapewnić do tygodnia działania przy stale włączonym pomiarze pulsu. Obudowa ma być pyło- i wodoszczelna (IP68).

Smartwatch realme zostanie również wyposażony w moduł Bluetooth 5.0 i czujnik poziomu tlenu we krwi. Całość ma pracować pod kontrolą lekkiego systemu operacyjnego (nie Wear OS by Google). Pamięci także nie będzie zbyt dużo – zegarek ma być w stanie magazynować dane z ostatnich siedmiu dni zanim je skasuje, jeśli wcześniej nie zostaną one zsynchronizowane za pomocą smartfona w dedykowanej aplikacji.

Smartwatch realme – funkcje

Przy okazji dowiedzieliśmy się też, że użytkownicy dostaną na start pięć tarczy, ale powinni mieć możliwość pobrać kolejne. Zegarek zaoferuje typowe dla wearables funkcje, czyli m.in. liczenie kroków, przebytego dystansu i spalonych kalorii oraz prognozę pogody, stoper i opcję „znajdź mój telefon”.

Właściciele smartwatcha realme będą mogli też monitorować 15 różnych rodzajów aktywności fizycznej oraz sterować odtwarzaczem muzyki i wywoływać spust migawki na sparowanym smartfonie. Wykaz funkcji będzie prezentowany na kartach (po cztery na każdej).

Wciąż nie wiemy, kiedy realme zaprezentuje swój smartwatch.

Źródło: xda-developers