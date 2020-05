Zadebiutował UMIDIGI S5 Pro. Jestem pod wrażeniem

Bardziej wymagający użytkownicy omijają szerokim łukiem smartfony mniej znanych producentów z Chin i trudno im się dziwić – najczęściej fajnie wyglądają, ale pod względem specyfikacji już nie jest tak kolorowo (choć zdarzają się wyjątki). UMIDIGI S5 Pro jest ogromnym zaskoczeniem – ten model naprawdę może spełnić oczekiwania osób o wyższych oczekiwaniach.

UMIDIGI S5 Pro – specyfikacja

Smartfon wyposażono w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,39 cala, proporcjach 19,5:9 i rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli. Nie ma w nim żadnego wycięcia ani otworu, ponieważ aparat do selfie i rozmów wideo wysuwa się z wnętrza obudowy. Co więcej, z ekranem zintegrowano również czytnik linii papilarnych, co jest rzadkością w smart-telefonach mniejszych producentów z Chin.

Sercem UMIDIGI S5 Pro jest ośmiordzeniowy (2x ARM Cortex-A76 2,05 GHz + 6x ARM Cortex-A55 2,0 GHz; 12 nm) procesor MediaTek Helio G90T z grafiką ARM Mali-G76 – ten sam układ zastosowało Xiaomi w szalenie popularnym Redmi Note 8 Pro. Towarzyszą mu 6 GB LPDDR4x RAM i aż 256 GB pamięci flash typu UFS 2.1. Smartfon obsługuje też karty pamięci w formacie microSD o maksymalnej pojemności 256 GB.

Co ciekawe, w UMIDIGI S5 Pro producent zastosował również system chłodzenia oparty na rurce z cieczą – powinna ona sprawnie odprowadzać nadmiar ciepła, który niewątpliwie będzie wydzielał się, gdy użytkownik „dociśnie” smartfon.

Aparat do selfie i rozmów wideo w UMIDIGI S5 Pro jest pojedynczy i ma rozdzielczość 16 Mpix (f/2.0). Na tyle smartfona umieszczono natomiast cztery: 48 Mpix (f/1.79) + 16 Mpix z obiektywem szerokokątnym o kącie widzenia 120° + 5 Mpix do pomiaru głębi + 5 Mpix do zdjęć makro (w odległości do 2 cm). Moduł potrafi też nagrywać wideo w 4K przy 30 klatkach na sekundę. Od razu można także dodać, że panel tylny pokryty jest zakrzywionym na wszystkich czterech krawędziach szkłem.

UMIDIGI S5 Pro oferuje również Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz i 5 GHz, moduł NFC z obsługą płatności mobilnych Google Pay, żyroskop i hybrydowy Dual SIM (Dual VoLTE; 2x nano SIM lub SIM + microSD). Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 10 w „czystej postaci”. Za jego zasilanie odpowiedzialny jest zaś akumulator o pojemności 4680 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania przewodowego 18 W (przez USB-C).

UMIDIGI S5 Pro nie ma natomiast 3,5 mm złącza słuchawkowego, ale producent dodaje w zestawie przejściówkę, podobnie jak dedykowane etui na urządzenie.

UMIDIGI S5 Pro – cena, dostępność

Firma nie ujawniła sugerowanej ceny tego modelu, jednak poinformowała, że jego sprzedaż rozpocznie się 26 maja 2020 roku. Smartfon będzie można kupić w oficjalnym sklepie UMIDIGI na platformie AliExpress.

Źródło: UMIDIGI