Jak wiele znaczy „plus” w przypadku Realme 14 Pro(+)? Sprawdziłam

Producenci potrafią zaszaleć z nazwami swoich smartfonów. Nie wystarczy już, że jakiś sprzęt jest pro – w ofercie musi być jeszcze wyższy model, pro plus. Dokładnie taką taktykę zastosowało Realme w najnowszej serii Realme 14 – mamy do czynienia z Realme 14 Pro i Realme 14 Pro+. Postanowiłam sprawdzić jak dużo te telefony łączy, a jak dużo dzieli. W skrócie: czas się przekonać, jak wiele w tym przypadku znaczy rzeczony “plus”.

Postawmy bowiem sprawę jasno: to nie tak, że są to te same telefony, ale z nieco lepszymi podzespołami w wersji Pro+. Różnicę widać już w wymiarach fizycznych, a ta stanowi dla nich dopiero punkt wyjścia.

Różnica w cenie pomiędzy Realme 14 Pro a Realme 14 Pro+ to 500 złotych, niezależnie od wariantu pamięciowego (8/256 czy 12/512). Mając to w pamięci przejdźmy do bezpośredniego zestawienia obu produktów.

Realme 14 Pro+ vs Realme 14 Pro – różnice widoczne na pierwszy rzut oka

Nie, nie jest nią obudowa ani wersja kolorystyczna – te są identyczne w obu przypadkach. Oznacza to zatem, że zarówno Realme 14 Pro, jak i Realme 14 Pro+, występuje w opcji z obudową zmieniającą kolor pod wpływem temperatury (poniżej 16 stopni). Podkreślam to dosadnie, bo pojawiło się sporo pytań czy model Pro (bez plusa) też jest dostępny w takiej wersji. Jest, jak najbardziej.

Druga wersja jest szara, ale równie interesująca. I nie chodzi mi tu o walor estetyczny, bo perłowa biel z pojawiającymi się na zimnie niebieskimi esami floresami do mnie niesamowicie przemawia, a o tak zwany (piękne polskie słowo) feeling. Szara edycja wykończona jest czymś w rodzaju gumowej powłoki, która sprawia, że obudowa doskonale leży w dłoni, nie wyślizguje się, etc.

Wspomniałam, że oba modele różnią się od siebie wymiarami – co prawda nieznacznie, ale jednak. Patrząc na papierowe dane stwierdzicie zapewne, że właściwie nie widać różnicy. A ja Wam powiem, że po wzięciu obu telefonów w dłoń różnicę czuć – i to, co ciekawe, na korzyść tańszego z modeli. Wszystko za sprawą tego, że… Realme 14 Pro jest węższy. I sporo lżejszy.

Wymiary obu telefonów:

Realme 14 Pro: perłowy: 162,75 × 74,92 × 7,55 mm, 179 g, szary: 162,75 × 74,92 × 7,79 mm, 181,5 g,

Realme 14 Pro+: perłowy: 163,51 × 77,34 × 7,99 mm, 194 g, szary: 163,51 × 77,34 × 8,29 mm, 196 g.



Oba telefony są odporne na zanurzenia w wodzie – spełniają normy odporności IP68/IP69.

Do różnic widocznych na pierwszy rzut oka należy zaliczyć też… zakrzywienie ekranu. W Realme 14 Pro wyświetlacz zakrzywiony jest wyłącznie na bokach – prawym i lewym. W Realme 14 Pro+ z kolei ekran jest czterostronnie zakrzywiony. A skoro już o nim mowa…

Realme 14 Pro+ vs Realme 14 Pro – wyświetlacze

Pod względem specyfikacji siłą rzeczy oba modele różnią się od siebie. Rzućmy okiem na poszczególne parametry:

Realme 14 Pro Realme 14 Pro+ przekątna i rozdzielczość 6,77” 2392×1080 pikseli 6,83” 2800×1272 piksele częstotliwość odświeżania 120 Hz 120 Hz częstotliwość próbkowania dotyku 240 Hz 240 Hz jasność typowa / globalna / lokalna 800 / 1400 / 4500 nitów 600 / 1200 / 1500 nitów pozostałe kontrast 5000000:1

1,07 mld kolorów

100% gama kolorów DCI-P3 kontrast 5000000:1

1,07 mld kolorów

100% gama kolorów DCI-P3 zakrzywienie boczne (z lewej i prawej strony) czterostronne

Po wyjęciu z pudełka pierwszą rzeczą, jaka rzuciła mi się w oczy, to różnica w kalibracji obu ekranów. Realme 14 Pro ma ekran ustawiony najbardziej neutralnie jak się da – z idealnie białą bielą, podczas gdy ekran Realme 14 Pro+ idzie ewidentnie w stronę cieplejszego odwzorowania barw (oba ustawione były w domyślnie w trybie “żywy”).

Oczywiście to, jak ekran wyświetla barwy, można sobie dostosować w ustawieniach, ale jestem przekonana, że gros osób nawet nie zerka w tamtą stronę. A szkoda, bo można sporo zdziałać. W wersji Pro+ opcji jest nawet jeszcze więcej niż w Pro – dodany jest tryb kinowy i olśniewający.

Ciekawostką jest też wyższa jasność ekranu w Realme 14 Pro, co mnie dość mocno zaskoczyło. Co ciekawe jednak, porównując organoleptycznie jasność obu ekranów w dzisiejszym słońcu nie widziałam znaczącej różnicy.

W obu smartfonach w dolnej części ekranu umieszczony został czytnik linii papilarnych, który sprawdza się w swojej roli bardzo dobrze. Oba telefony obsługują też rozpoznawanie twarzy, przy czym jest ono podstawowe, a nie oparte o skan 3D – warto o tym pamiętać.

Realme 14 Pro+ vs Realme 14 Pro – wydajność

Tu nie ma się co oszukiwać – Realme 14 Pro+ ze Snapdragonem 7s Gen 3 i Adreno 810 działa szybciej od Realme 14 Pro z Mediatekiem Dimensity 7300 Energy z Mali-G615, przy czym różnica nie jest kolosalna. Nie mogę też powiedzieć, by drugi z nich pracował źle – po prostu nieco wolniej otwiera aplikacje czy wykonuje poszczególne polecenia. Nie mając jednak modelu z plusem w nazwie obok, trudno jest to w ogóle odczuć.

Na potwierdzenie tych słów zostawiam wyniki uzyskane przez oba modele w testach syntetycznych:

Benchmark Realme 14 Pro Realme 14 Pro+ Geekbench 6 single core 1002 1187 Geekbench 6 multi core 2863 3218 Geekbench 6 GPU OpenCL 2493 3347 Geekbench 6 Vulkan 2488 3962 3DMark Wild Life 4125 3129 3DMark Wild Life Extreme 1080 856 3DMark Wild Life Extreme Stress Test 858 / 846 / 98,6% 1077 / 1074 / 99,7%

Realme 14 Pro+ vs Realme 14 Pro – czas pracy

Oba telefony Realme zostały wyposażone w akumulatory o pojemności 6000 mAh i zapewniają co najmniej dzień pracy z dala od ładowarki. W recenzji Realme 14 Pro+ Kordas wspominał o nawet 9 godzinach SoT na WiFi, co jest świetnym wynikiem. W przypadku Realme 14 Pro podobny wynik jest do osiągnięcia, przy czym w ostatnim czasie nie byłam takim hard userem, żeby tyle siedzieć w smartfonie – ale dwa dni z SoT na poziomie 6,5 godziny doskonale o nim świadczy. Podobnie jak 6 h na 5G jednego dnia.

Jeśli chodzi o ładowanie, tutaj jest różnica na korzyść Realme 14 Pro+, który obsługuje ładowanie z mocą 80 W, podczas gdy Realme 14 Pro – 45 W. W obu przypadkach w zestawach sprzedażowych nie ma jednak ładowarki, więc rzeczywisty czas ładowania może zależeć od użytej przez Was kostki.

Oba modele nie wspierają ładowania indukcyjnego.

Realme 14 Pro+ vs Realme 14 Pro – aparaty

Tutaj, wbrew pozorom, dzieje się sporo. I tu, rzeczywiście, ten Plus w przypadku Realme 14 Pro+ dodaje dwie ważne zmienne: ultraszeroki kąt i teleobiektyw z trzykrotnym zoomem optycznym.

Realme 14 Pro Realme 14 Pro+ aparat główny 50 Mpix f/1.8 z OIS

Sony IMX882

1/1,95″

ekwiwalent ogniskowej 26 mm

79° 50 Mpix f/1.8 z OIS

Sony IMX896

1/1,56″

ekwiwalent ogniskowej 24 mm

84° teleobiektyw peryskopowy – 50 Mpix f/2.65 z OIS

3-krotny zoom optyczny

Sony IMX882

1/1,95″

ekwiwalent ogniskowej 73 mm

33° ultraszeroki kąt – 8 Mpix f/2.2

ekwiwalent ogniskowej: 16 mm

112° aparat monochromatyczny 2 Mpix f/2.4 89° – selfie 16 Mpix 85° f/2.4 32 Mpix 90° f/2.0

Pomijając aspekty typowo techniczne, przechadzają się po ustawieniach aparatu, w Realme 14 Pro+ znajdziemy automatyczne ustawianie ostrości na oko (w zdjęciach i filmach), jak również możliwość ustawienia blokady ostrości na konkretnym obiekcie podczas nagrywania wideo. Realme 14 Pro ma też maksymalny zoom na poziomie 20x, a Realme 14 Pro+ aż 120x (przy czym jakościowo jest meh).

Różnica polega też na tym, że przedni aparat Realme 14 Pro+ pozwala nagrywać w 4K 30 FPS, podczas gdy możliwości Realme 14 Pro kończą się na Full HD 30 FPS. Żaden jednak nie pozwala na rejestrowanie wideo przednim aparatem w 60 FPS – niezależnie od jakości.

Z rzeczy podobnych warto zwrócić uwagę na dedykowany tryb fotografowania pod wodą, jak i ciekawostkę, którą niezwykle lubię – potrójny flesz. Trzy różnokolorowe diody, których intensywnością i jasnością świecenia można sterować, to świetna rzecz – może nie na co dzień, ale wieczorami czy na imprezach potrafi się przydać.

Oczywiście nie zostawię Was z samą teorią. Załączam trochę przykładowych zdjęć, zrobionych chwilę po sobie z użyciem obu telefonów.

Najpierw zdjęcia zrobione za dnia:

Realme 14 Pro Realme 14 Pro+ Realme 14 Pro+, ultraszeroki Realme 14 Pro Realme 14 Pro+ Realme 14 Pro Realme 14 Pro+ Realme 14 Pro Realme 14 Pro+ Realme 14 Pro, 20x Realme 14 Pro+, 20x Realme 14 Pro+, 120x Realme 14 Pro Realme 14 Pro+ Realme 14 Pro Realme 14 Pro+ Realme 14 Pro, 1x Realme 14 Pro+, 1x Realme 14 Pro Realme 14 Pro+ Realme 14 Pro+. ultraszeroki Realme 14 Pro Realme 14 Pro+ Realme 14 Pro Realme 14 Pro+

I zdjęcia nocne:

Realme 14 Pro Realme 14 Pro+ Realme 14 Pro, tryb nocny Realme 14 Pro+, tryb nocny Realme 14 Pro Realme 14 Pro+ Realme 14 Pro, tryb nocny Realme 14 Pro+, tryb nocny Realme 14 Pro Realme 14 Pro+ Realme 14 Pro, tryb nocny Realme 14 Pro+, tryb nocny Realme 14 Pro Realme 14 Pro+ Realme 14 Pro, tryb nocny Realme 14 Pro+, tryb nocny Realme 14 Pro+, ultraszeroki Realme 14 Pro+, ultraszeroki, tryb nocny Realme 14 Pro Realme 14 Pro+ Realme 14 Pro Realme 14 Pro+ Realme 14 Pro Realme 14 Pro+ Realme 14 Pro, tryb nocny Realme 14 Pro+, tryb nocny Realme 14 Pro, 1x Realme 14 Pro+, 1x Realme 14 Pro, 10x Realme 14 Pro+, 10x Realme 14 Pro Realme 14 Pro+

Podsumowanie

Wiecie już jakie są różnice pomiędzy Realme 14 Pro a Realme 14 Pro+. Sugerując się suchą specyfikacją można odnieść wrażenie, że sprowadzają się jedynie do szybkości ładowania i samego działania (różne procesory pod maską), jak i zastosowanych aparatów.

Jak jednak wykazałam, różnic jest więcej – wymiary urządzeń przekładające się na wygodę użytkowania, sposób zakrzywienia ekranu, samo fabryczne strojenie ekranu czy wreszcie dodatkowe opcje w aparacie lub ich brak. Patrząc na papierowe dane techniczne nie widać też, że Realme 14 Pro+ ma nieco lepsze głośniki stereo i dużo przyjemniejsze wibracje.

Czas zatem odpowiedzieć sobie na pytanie postawione w tytule – jak duże znaczenie ma plus w wersji Realme 14 Pro+? Moim zdaniem – spore. Czy jednak każdy musi dopłacać do droższego modelu? Niekoniecznie. 500 złotych w przypadku telefonu kosztującego ok. 2000 złotych to przecież dużo. A sam Realme 14 Pro to przyjemny telefon – głównie za sprawą węższej obudowy, lepszej domyślnej kalibracji ekranu czy wreszcie czasu pracy. Każdy musi wyważyć priorytetowe aspekty i podjąć decyzję we własnym zakresie.

Realme 14 Pro kosztuje 1799 złotych za wersję 8/256 lub 1999 złotych za 12/512. W przypadku Realme 14 Pro+ mówimy o kwotach na poziomie, odpowiednio, 2299 złotych i 2499 złotych. Dodatkowo, do końca dzisiejszego dnia (tj. 16 marca), trwa jeszcze oferta przedsprzedażowa, obniżająca ceny wszystkich konfiguracji o 200 złotych.