Realme 16 Pro 5G (źródło: Realme)
Realme 16 Pro 5G wkrótce w Polsce. Znamy już cenę

Polska premiera Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G dopiero przed nami, jednak już teraz znamy cenę jednego ze smartfonów, które lada chwila trafią do sprzedaży w Polsce.

Polska cena Realme 16 Pro 5G nie jest już tajemnicą

Serwis GSMOnline doniósł, że w sklepie Media Expert pojawiły się (i już zniknęły) smartfony Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G, które zostały zaprezentowane w Indiach w styczniu 2026 roku, mimo że ich oficjalna premiera w Polsce odbędzie się dopiero za „kilka dni” (producent nie podaje oficjalnie terminu).

Co więcej, przy jednym z modeli – konkretnie Realme 16 Pro 5G – pojawiła się nawet cena. Dzięki temu wiadomo już, że za ten smartfon w konfiguracji 8/256 GB trzeba będzie zapłacić w Polsce 1799,99 złotych.

Tutaj warto przypomnieć, że seria Realme 15, zaprezentowana w lipcu 2025 roku, nie trafiła do sprzedaży w kraju nad Wisłą. Punktem odniesienia musi być zatem cena Realme 14 Pro 5G i Realme 14 Pro+ 5G w Polsce – w momencie polskiej premiery 3 marca 2025 roku kosztowały one:

Co zaoferuje smartfon Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G?

Oba modele są bardzo podobne do siebie. Mają zbliżone parametrami wyświetlacze, zaplecze fotograficzne i akumulatory, aczkolwiek „plus” w nazwie Realme 16 Pro+ 5G znalazł się tam nie bez powodu, gdyż ma on ekran o wyższej rozdzielczości i jasności maksymalnej, szybszy RAM i teleobiektyw.

Największą różnicą jest jednak procesor – jeden smartfon ma układ MediaTek Dimensity 7300 Max, a drugi SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Ponadto – jak wskazuje serwis GSMOnline – sprzedawany w Polsce Realme 16 Pro 5G będzie miał akumulator o mniejszej pojemności niż wersja indyjska (6500 zamiast 7000 mAh).

Realme 16 Pro 5GRealme 16 Pro+ 5G
smartfon Realme 16 Pro 5Gsmartfon Realme 16 Pro+ 5G
Wyświetlacz6,8 cala,
AMOLED,
2772×1272 pikseli,
144 Hz,
do 1400 nitów (HBM)		6,8 cala,
AMOLED,
2800×1280 pikseli,
144 Hz,
do 1800 nitów (HBM)
ProcesorMediaTek Dimensity 7300 Max (4 nm; do 2,5 GHz)Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm; do 2,8 GHz)
Pamięć8 GB RAM (LPDDR4X),
256 GB (UFS 3.1)		8 GB RAM (LPDDR5X),
256 GB (UFS 3.1)
Slot na microSDNIENIE
Aparaty z tyłu200 Mpix (f/1.8) z OIS,
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny		200 Mpix (f/1.8) z OIS,
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,
50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw
Aparat z przodu50 Mpix (f/2.4)50 Mpix (f/2.4)
Akumulator6500 mAh,
ładowanie do 80 W		7000 mAh,
ładowanie do 80 W
Łączność5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.45G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
Wymiary i waga162,6×77,6×7,8 mm,
192 gramy		162,5×76,3×8,1-8,5 mm,
198-203 gramy
OdpornośćIP68, IP69, IP69KIP68, IP69, IP69K

