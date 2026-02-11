Realme 16 Pro 5G wkrótce w Polsce. Znamy już cenę

Polska premiera Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G dopiero przed nami, jednak już teraz znamy cenę jednego ze smartfonów, które lada chwila trafią do sprzedaży w Polsce.

Polska cena Realme 16 Pro 5G nie jest już tajemnicą

Serwis GSMOnline doniósł, że w sklepie Media Expert pojawiły się (i już zniknęły) smartfony Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G, które zostały zaprezentowane w Indiach w styczniu 2026 roku, mimo że ich oficjalna premiera w Polsce odbędzie się dopiero za „kilka dni” (producent nie podaje oficjalnie terminu).

Co więcej, przy jednym z modeli – konkretnie Realme 16 Pro 5G – pojawiła się nawet cena. Dzięki temu wiadomo już, że za ten smartfon w konfiguracji 8/256 GB trzeba będzie zapłacić w Polsce 1799,99 złotych.

Tutaj warto przypomnieć, że seria Realme 15, zaprezentowana w lipcu 2025 roku, nie trafiła do sprzedaży w kraju nad Wisłą. Punktem odniesienia musi być zatem cena Realme 14 Pro 5G i Realme 14 Pro+ 5G w Polsce – w momencie polskiej premiery 3 marca 2025 roku kosztowały one:

Realme 14 Pro 5G 8/256 GB – 1799 złotych 12/512 GB – 1999 złotych

Realme 14 Pro+ 5G 8/256 GB – 2299 złotych 12/512 GB – 2499 złotych



Co zaoferuje smartfon Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G?

Oba modele są bardzo podobne do siebie. Mają zbliżone parametrami wyświetlacze, zaplecze fotograficzne i akumulatory, aczkolwiek „plus” w nazwie Realme 16 Pro+ 5G znalazł się tam nie bez powodu, gdyż ma on ekran o wyższej rozdzielczości i jasności maksymalnej, szybszy RAM i teleobiektyw.

Największą różnicą jest jednak procesor – jeden smartfon ma układ MediaTek Dimensity 7300 Max, a drugi SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Ponadto – jak wskazuje serwis GSMOnline – sprzedawany w Polsce Realme 16 Pro 5G będzie miał akumulator o mniejszej pojemności niż wersja indyjska (6500 zamiast 7000 mAh).