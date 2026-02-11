Realme 16 Pro 5G wkrótce w Polsce. Znamy już cenę

Polska premiera Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G dopiero przed nami, jednak już teraz znamy cenę jednego ze smartfonów, które lada chwila trafią do sprzedaży w Polsce.
Polska cena Realme 16 Pro 5G nie jest już tajemnicą
Serwis GSMOnline doniósł, że w sklepie Media Expert pojawiły się (i już zniknęły) smartfony Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G, które zostały zaprezentowane w Indiach w styczniu 2026 roku, mimo że ich oficjalna premiera w Polsce odbędzie się dopiero za „kilka dni” (producent nie podaje oficjalnie terminu).
Co więcej, przy jednym z modeli – konkretnie Realme 16 Pro 5G – pojawiła się nawet cena. Dzięki temu wiadomo już, że za ten smartfon w konfiguracji 8/256 GB trzeba będzie zapłacić w Polsce 1799,99 złotych.
Tutaj warto przypomnieć, że seria Realme 15, zaprezentowana w lipcu 2025 roku, nie trafiła do sprzedaży w kraju nad Wisłą. Punktem odniesienia musi być zatem cena Realme 14 Pro 5G i Realme 14 Pro+ 5G w Polsce – w momencie polskiej premiery 3 marca 2025 roku kosztowały one:
- Realme 14 Pro 5G
- 8/256 GB – 1799 złotych
- 12/512 GB – 1999 złotych
- Realme 14 Pro+ 5G
- 8/256 GB – 2299 złotych
- 12/512 GB – 2499 złotych
Co zaoferuje smartfon Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G?
Oba modele są bardzo podobne do siebie. Mają zbliżone parametrami wyświetlacze, zaplecze fotograficzne i akumulatory, aczkolwiek „plus” w nazwie Realme 16 Pro+ 5G znalazł się tam nie bez powodu, gdyż ma on ekran o wyższej rozdzielczości i jasności maksymalnej, szybszy RAM i teleobiektyw.
Największą różnicą jest jednak procesor – jeden smartfon ma układ MediaTek Dimensity 7300 Max, a drugi SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Ponadto – jak wskazuje serwis GSMOnline – sprzedawany w Polsce Realme 16 Pro 5G będzie miał akumulator o mniejszej pojemności niż wersja indyjska (6500 zamiast 7000 mAh).
|Realme 16 Pro 5G
|Realme 16 Pro+ 5G
|Wyświetlacz
|6,8 cala,
AMOLED,
2772×1272 pikseli,
144 Hz,
do 1400 nitów (HBM)
|6,8 cala,
AMOLED,
2800×1280 pikseli,
144 Hz,
do 1800 nitów (HBM)
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7300 Max (4 nm; do 2,5 GHz)
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm; do 2,8 GHz)
|Pamięć
|8 GB RAM (LPDDR4X),
256 GB (UFS 3.1)
|8 GB RAM (LPDDR5X),
256 GB (UFS 3.1)
|Slot na microSD
|NIE
|NIE
|Aparaty z tyłu
|200 Mpix (f/1.8) z OIS,
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
|200 Mpix (f/1.8) z OIS,
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,
50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw
|Aparat z przodu
|50 Mpix (f/2.4)
|50 Mpix (f/2.4)
|Akumulator
|6500 mAh,
ładowanie do 80 W
|7000 mAh,
ładowanie do 80 W
|Łączność
|5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4
|5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
|Wymiary i waga
|162,6×77,6×7,8 mm,
192 gramy
|162,5×76,3×8,1-8,5 mm,
198-203 gramy
|Odporność
|IP68, IP69, IP69K
|IP68, IP69, IP69K