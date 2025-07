Wi-Fi wreszcie w samolotach LOT-u. Wiemy od kiedy

O tym, że internet bezprzewodowy ma być dostępny na pokładzie statków powietrznych LOT-u, wiadomo od dawna. Wreszcie jednak przedstawiono prawdopodobny termin, od kiedy pasażerowie będą mogli korzystać z Wi-Fi w samolotach Polskich Linii Lotniczych.

Dostęp do internetu w samolocie nadal nie jest standardem

Wydawać by się mogło, że dostępność do bezprzewodowej sieci Wi-Fi na pokładzie samolotu jest w dzisiejszych czasach standardem. Nic bardziej mylnego. Nadal na świecie usługi świadczą linie lotnicze, które nie zapewniają pasażerom dostępu do internetu. Jedną z takich firm są Polskie Linie Lotnicze LOT, ale podobno już niedługo ten stan rzeczy ma się zmienić.

W czerwcu 2025 roku linie lotnicze LOT zdecydowały, że do polskiej floty dołączy łącznie 40 Airbusów A220. Nowoczesne samoloty mają pozwolić pasażerom na korzystanie z sieci Wi-Fi. Modele te będą docierać stopniowo od 2027 roku. Okazuje się jednak, że pasażerowie prawdopodobnie skorzystają z internetu na pokładzie samolotów LOT-u znacznie wcześniej.

LOT już wkrótce udostępni Wi-Fi w swoich samolotach

Zgodnie z informacjami, zdobytymi przez portal Fly4free, do końca marca 2026 roku Wi-Fi ma pojawić się w czterech Boeingach 787-9, które latają we flocie linii LOT. Instalacja modułów w pierwszym ze statków powietrznych ma zostać rozpoczęta na początku 2026 roku, dzięki czemu część pasażerów najpewniej skorzysta z internetu jeszcze w styczniu 2026 roku.

Boeing 787-9 Dreamliner (źródło: LOT)

Warto wspomnieć, że PLL LOT już w lipcu 2024 roku zawarł z Viasat umowę na instalację bezprzewodowej łączności. Zapowiedziano wtedy, że Boeingi 787 w ramach modernizacji zostaną wyposażone w sieć Wi-Fi. Internet tego dostawcy oferowany jest m.in. w liniach Virgin Atlantic, Royal Jordanian, American Airlines, Delta Air Lines czy JetBlue.

Na ten moment Polskie Linie Lotnicze opracowują cennik za dostęp do sieci bezprzewodowej. Według Fly4Free rozważane są różne strategie. Możliwe, że część usług będzie bezpłatna – opcja ta może dotyczyć np. dostępu do komunikatorów internetowych.

W ramach ciekawostki wspomnę, że o planach PLL LOT na instalację modułów Wi-Fi wspominaliśmy na Tabletowo już prawie… 8 lat temu. Jak wtedy zaznaczył Grzegorz – internet w statkach powietrznych w Stanach Zjednoczonych był już wtedy niemal standardem. Europejska Lufthansa natomiast zaczęła oferować Wi-Fi w 2003 roku.